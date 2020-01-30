Ankara için hazırlanan beş yıllık "Temiz Hava Eylem Planı" güncellendi

Ankara Valiliğince kentin hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla 2014-2019 yıllarını kapsayan "Temiz Hava Eylem Planı"nın, uygulama ve istasyonlardan alınan veriler neticesinde güncellenerek 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) uyum süreci çalışmaları kapsamında, değişen çevre mevzuatının getirdiği zorunluluk nedeniyle temiz hava planları hazırlandığı belirtildi.

AB uyum sürecinde 2008'de hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nin amacının, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak, hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek ile uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği’nin uygulanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması, eylem planlarının hazırlanması ve yönetmelikte yer alan hava kalitesi limit değerlerinin her yıl kademeli olarak AB hava kalitesi limit değerlerine indirilmesi kapsamında Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi'nin yayımlandığı hatırlatıldı.