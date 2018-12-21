Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

'CHP'nin Ankara adayı kim olacak?' sorusu hafta içinde yanıt buldu. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan, 2009 seçimlerinde MHP'den 2014 seçimlerinde ise CHP'den Ankara Büyükşehir adayı olan Mansur Yavaş, yeniden büyükşehir aday olarak gösterildi. CHP'nin aday gösterdiği ve İYİ Parti'nin destek verdiği Yavaş, çalışmalarına hi. vakit kaybetmeden başlarken, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Sözcü'yü ziyaret etti. 2014 seçimlerinde belirledikleri sorunların takipçisi olduğunu belirten Yavaş, "Sorunlardan hiç kopmadım. Başkan olduğumda bunların nasıl çözümleneceğini araştırdım" dedi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ÇÖPE GİDEN MİLYARLAR "2014'ten bu yana kenti izledim. Çünkü savunduğunuz problemlerin bir kısmının inkar edildiğini gördük. Melih Gökçek'in istifa ettirilmesinden sonra yerine gelen başkan Mustafa Tuna'nın, benim ileri sürdüğüm projelerin bazılarını yerine getirdiğini gördüm. 2014 seçiminde, bana oy vermeyen seçmenlerin seçtikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Ankara'nın yaklaşık 10 milyar lirasını heba ettiğini görüyoruz. Verdiğiniz oyun vebali vardır. 2014'teki seçimde Melih Gökçek'e oy vermekle fakir-fukaranın ulaşımı da suyu da pahalıya mal oldu. Sadece 5 milyar lira Ankapark'a gömüldü. Otopark, billboard, hafriyat gelirlerindeki kayıplara bakarsak 10 milyar lira çöpe gitti. Oysa bu parayla borcu kalmadığı gibi su ve ulaşım hizmetleri daha ucuz yapılır. Ankaralının cebinden daha az para çıkardı."

‘OYUNUZUN DA BİR VEBALİ VAR' Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş aday gösterildi ama hemen ardından "Ama Mansur Yavaş CHP'nin üyesi değil" söylentileri çıktı. Yavaş, bu konuda şunları söyledi: "Onlar boş tartışmalar. Daha çok bunu AKP'li yorumcular dert etti. Geçen seçimde Melih Gökçek, ‘Çok oy aldığı yerlere daha çok hizmet götüreceğini, oy verilmeyen yerlere ise yeterli hizmetin götürülmeyeceğini' söylüyordu. Ben seçildiğimde asla böyle bir ayrım olmayacak. Seçmen, beni CHP rozetiyle seçecek. Seçimin bittiği gün bayraklı rozetimi takarım. (Yanında oturan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yakasındaki bayraklı rozeti gösteriyor.) Şimdi Alper Bey, CHP'li başkan. Ama yakasında CHP rozeti değil, bayraklı rozet var." ‘KAZANACAĞIMDAN EMİNİM' Mansur Yavaş, izleyeceği siyaseti ise şöyle anlattı: "Ankara'da kutuplaşmış bir siyaset var. Ankara için toplumun her kesiminin bir araya gelmesi lazım. Bunu, önceki seçimde daha iyi anlatabilseydik yüzde 50'yi bile aşardık. Seçimde bir güç birliği yapıyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağım. Bunun için en az yüzde 52 oy alacağımı tahmin ediyorum. Seçimi kazanacağımdan da eminim."

Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den sonra SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da ziyaret edecek.

BİRİNCİ ÖNCELİK SANDIK GÜVENLİĞİ 2014 seçiminde yapılan bazı hataların bu seçimde yapılmamasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Mansur Yavaş, sandık güvenliğine ilişkin şunları kaydetti: "Geçen seçimde ilk defa bir araya geldiğimiz için koordinasyon hatası ve eksikliklerimiz oldu. Bunların neler olduğunu biliyoruz. ‘Keşke şunu şöyle yapsaydık' dediğimiz konular var. Şimdi onların ne olduğunu biliyoruz ve buna göre planlama yapacağız. Bunların başında sandık güvenliği geliyor. Şunu itiraf etmeliyim ki, geçen seçimlerde sandık güvenliği konusunda başarılı olamadık. Mükemmel bir organizasyon planlıyoruz. Sistemi dijital ve manuel kontrol edecek bir yazılım hazırlıyoruz. İki saat içinde seçim sonuçlarını öğrenmiş olacağız. Kesinlikle kaçak olmayacak. Sistemin kuruluş ve işleyişiyle ilgili olarak genel başkanımızdan bu konuda yetki de isteyeceğim. Sandık hileleri, sandıklara sahip olamama gibi gerekçelerle insanlar sandığa gitmiyor. İnanın bu seçimlerde buna fırsat asla verilmeyecek. Sizler oyunuzu gönül rahatlığıyla kullanın. Seçmenimiz, gençlerimiz sandıklara sahip çıkacaktır."

PLANSIZ MAHALLELER HALKI OBEZ YAPIYOR Dünya yeni teknolojik gelişmelerle uğraşırken, şehrin geleceğinin de buna göre planlanması gerektiğini kaydeden Mansur Yavaş'ın öncelikleri arasında ‘Obezite' yani şişmanlıkla mücadele de var. Yavaş, şöyle anlatıyor: "Uygun planlanmayan şehirler, insanımızı obezite yapıyor. Bu konuda uzman bazı isimlerle görüşmek üzere hafta içinde İstanbul'a da gideceğim. Bu sağlıksızlığı kendimiz ortaya çıkarıyoruz. Evinizin önünden otomobilinize biniyor, işyerinizin parkından çalışma yerine kadar geliyor. Oradan da asansöre biniyorsunuz. Toplam 500 adım bile atmıyorsunuz. Avrupa ülkelerinde toplu taşıma tercih ediliyor. Şehir içinde günde en az 10 bin adım atıyorlar. Evinden toplu taşım aracının bulunduğu yere, araçtan indikten sonra işyerine yürümesi bile sağlık açısından önemli. Toplu taşıma yönlendirdiğimizde hava kirliliği azalacak, trafik yoğunluğu fazla olmayacak. Açıkçası bizleri sağlıksız kentlerde yaşamaya mahkum etmişler."

Mansur Yavaş, "Kentimizi bu çarpık yapılaşmadan kurtarmak için kenti yeniden planlamamız gerekiyor" dedi ve devam etti: