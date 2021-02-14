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Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

14.02.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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Ankara için yarından itibaren kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 santimetre) olması öngörülüyor. Salı öğle saatleri ile çarşamba sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Şehir merkezinde yarın en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 1, en yüksek 1, salı günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 2, çarşamba en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, perşembe en düşük sıfırın altında 16, en yüksek sıfırın altında 6, cuma günü en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 0 dereceler civarında, çevre ilçelerde ise yer yer daha da düşük seyretmesi bekleniyor.

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UYARI YAPILDI

Yarın ve salı günü zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

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