Ankara İdlib için destek arayışında

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'da İdlib için görüşmeler gerçekleştirdi. Rusya'dan ise Türkiye'ye yeni bir uyarı var.Suriye Devlet Başkanı Esad'a bağlı birliklere destek veren Rusya ile Türkiye arasında İdlib nedeniyle tırmanan gerginlikte, Ankara ABD'den destek arayışında. Bu çerçevede ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet bugün Ankara'da temaslarda bulundu. Jeffrey ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de bir araya geldi. İdlib'deki durumun ele alındığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD'ye rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun iletildiği belirtildi. İdlib Mutabakatı'nın korunmasının gerektiği vurgulanan açıklamada rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği de ifade edildi. Türk tarafının açıklamasında İdlib'de sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin başlatılması da istendi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama da Jeffrey'nin Kalın ile yaptığı görüşmede "Suriye'de istikrarı ve güvenliği artırmaya" yönelik çabaların ele alındığı belirtildi. Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Kalın ile görüşmesi öncesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Jeffrey, ABD’nin NATO mütteki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı" dedi. Akar ve Esper görüştü Türkiye'nin İdlib için ABD ile diplomatik temaslarının bir diğeri de bugün Brüksel'de gerçekleşti. NATO savunma bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de bulunan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konularının ele alındığı belirtilerek ABD'li yetkililerin son gelişmelere yönelik yaptığı açıklamalardan Türkiye'nin memnuniyet duyduğu vurgulandı. Ancak bu görüşmeyle ilgili ABD tarafından bir açıklama yapılmadı.