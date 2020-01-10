HABER
  4. Ankara İl Emniyet Müdürü’nden görevi dolan bekçilere ödül

Ankara İl Emniyet Müdürü’nden görevi dolan bekçilere ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, görev süreleri dolan 5 bekçiyi ödüllendirdi.İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen plaket takdim töreninde 1993 yılında alımları yapılan, hizmet sürelerini tamamlayan ve emekli olan 5 çarşı ve mahalle bekçisine Emniyet Müdürü Yılmaz tarafından ödüllendirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü’nden görevi dolan bekçilere ödül

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, görev süreleri dolan 5 bekçiyi ödüllendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen plaket takdim töreninde 1993 yılında alımları yapılan, hizmet sürelerini tamamlayan ve emekli olan 5 çarşı ve mahalle bekçisine Emniyet Müdürü Yılmaz tarafından ödüllendirildi. Yılmaz, emekli olan bekçilere verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çarşı ve mahalle bekçisine ayrı bir önem verdiğini aktaran Yılmaz, bekçilerin suçların azalmasında önemli rollerinin olduğunu belirtti.
Yılmaz, bekçilerin kimlik sorma yetkisinin kanunlar çerçevesinde bulunduğunu anımsatarak Ankara’da bu uygulamayı sürdürdüklerinin altını çizdi. Eski dönem 51 çarşı ve mahalle bekçisi halen göreve devam ettiğini, bunların da bir yıl içerisinde emekli olacağını belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:
"Bugün itibariyle ilimizin cadde ve sokaklarında 1568 çarşı ve mahalle bekçimiz gece devriyesi olarak görevlerine devam ediyor. Vatandaşımızın desteğini de bekçilerimiz önemli çalışmalara imza atmıştır. Bekçilerimiz, 20 bin aranan şahsı yakalamış, 21 evden, 30 iş yerinden, 11 otodan, 77 açıktan ve 8 otomobil hırsızlığı başta olmak üzere 3 bin 672 suçüstü olayına müdehale etti. Yaptıkları kontrollerde 73 tabanca, 74 av tüfeği, 282 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Park, bahçe, cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda 3 bin 370 gram esrar, 927 captagon, 636 gram eroin, 332 ekstazi, 154 gram bonzai, 45 gram kokain ve 36 gram metamfetamin yakaladı. Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak."
Emekli olan bekçilerden Mustafa Özvatan Emniyet Müdürü Yılmaz’a teşekkür ederek, mesleğini oğluna devrettiğini, onun devam ettireceğini belirtti.

Ankara İl Emniyet Müdürü’nden görevi dolan bekçilere ödül

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacakİdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak
Evleri çöken aileye Başkan Çetin sahip çıktıEvleri çöken aileye Başkan Çetin sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

Ünlü iş insanı Cemalettin Sarar ve eşine dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Ünlü iş insanına dehşeti yaşatmışlardı: Şaka yapıyorlar zannettim

Küçük çocuğun 'pet şişe' isyanı! Destek mesajları yağdı

Küçük çocuk böyle isyan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.