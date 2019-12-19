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Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkındaki iddialara yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ankara Şehir Hastanesine taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin malzemelerinin çürümeye terk edildiği ve çürümeye terk edilen cihazların preslenerek hurdaya verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Ankara Şehir Hastanesine taşınması sürecinde ve sonrasında toplam 3 bin 891 adet tıbbi cihazdan 2 bin 625’i il içi, 136’sı il dışı olmak üzere toplam 2 bin 761 adet tıbbi cihazın kullanılmak üzere kamu hastanelerine devri gerçekleştirilmiştir.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ankara Şehir Hastanesine taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin malzemelerinin çürümeye terk edildiği ve çürümeye terk edilen cihazların preslenerek hurdaya verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Ankara Şehir Hastanesine taşınması sürecinde ve sonrasında toplam 3 bin 891 adet tıbbi cihazdan 2 bin 625’i il içi, 136’sı il dışı olmak üzere toplam 2 bin 761 adet tıbbi cihazın kullanılmak üzere kamu hastanelerine devri gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan cihazlardan 414 adedinin dağıtım yerlerinin planlaması tamamlanmıştır ve devir işlemleri devam etmektedir. 716 adet kullanılması mümkün ve güvenli olmayan cihazın ise hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilmiş olup, Hurda İşletmesi Müdürlüğüne bir kısmı teslim edilmiş, bir kısmı da teslim edilmek üzere muhafaza edilmektedir. Haberlerde bahsedilen demirbaşlar hurdaya ayrılan cihazlar olup, iddia edildiği gibi çürümeye bırakılmamıştır. Bu malzemeler, haberde iddia edilenin aksine ne birkaç yıl önce alınmıştır ne de çalışmaktadır. Hurdaya ayrılan cihazlar ya da diğer demirbaş için Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile resmi yazışmalar yapılır ve verilen randevu saatinde malzemelerin durumuna göre pres işlemi uygulanarak ya da uygulanmadan malzemeler Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınır. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hurdaya ayrılan malzemelerden geri dönüşümü sağlanabilecek elektronik cihazlar, Hurda İşletmeleri Müdürlüğünce pres işlemi uygulanmadan teslim alınmıştır. Hiçbir şekilde kullanımı mümkün olmayan ve sağlık tesislerince de kabul edilmeyen cihaz ve metal aksamlı kazan, evye gibi malzemeler ise Müdürlük tarafından pres işlemi uygulanarak teslim alınmaktadır. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kullanım durumundaki hiçbir demirbaş, kanuni çerçevede atıl durumda bırakılmamış, ülkemizin muhtelif sağlık tesislerinde kullanıma alınmıştır. İlgili haberlerde yer alan iddialar asılsızdır" denildi.

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