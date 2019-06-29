Ankara İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri açıldı

Ankara İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezlerinin açılışı gerçekleşti.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 19 Mayıs Spor Kompleksi Ziya Ozan Yüzme Havuzunda gerçekleşen açılış törenine, Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu’nun yanı sıra birçok milli sporcu ve şube başkanları katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu "25 ilçemizde, yaklaşık 37 branşta 10 binlerce öğrenci ile 2 ay boyunca yapacağımız sportif etkinliklerde, başarılı, sağlıklı, kazasız belasız, sporun alt yapısına değerli ve kıymetli sporcular yetiştirmeyi umut ettiğimiz merkezlerimizin açılışında bizlere onur verdiniz" şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ülke genelinde spora yoğun katkı yaptığını anımsatan Türkoğlu "Ankara İl Müdürlüğü olarak Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini her daim yanımızda gördük. Yine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da destekleri ile Ankara’da da bu yıl, 25 ilçe de yaz spor okullarını ve spor merkezlerini açmanın haklı kıvancı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Ferhat Türkoğlu’nun konuşmalarını tamamlamasının ardından halk oyunları ekibi, tekvando takımı, engelli yüzme takımı, jimnastik sporcuları ve kuleden havuza atlama gösterileri gerçekleşti.

Açılış töreni, programa katılan sporculara madalya takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

