Ankara ile Atina arasında güvenlik mekanizması

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege'deki askeri gerginliğin yatıştırılmasına yönelik sürdürülen görüşmelerde ortak bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de askeri gerilimin yatıştırılmasına, hadise ve kaza riskinin azaltılmasına yönelik üzerinde uzlaşılan mekanizmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek bunun Türkiye ve Yunanistan'ın yapıcı katılımları sonucunda başarıldığını kaydetti. Stoltenberg, her iki müttefikle yakın temasta kalmayı sürdüreceğini belirtti.

Stoltenberg, söz konusu güvenlik mekanizmasının mevcut anlaşmazlıkla ilgili diplomatik çabalara alan açılmasına da yardımcı olacağını kaydetti.

MSB: Bir sonraki toplantı 5 Ekim'de

Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da heyetler arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı toplantılar sonucunda “genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020’de NATO Karargâhında yapılması planlanmaktadır" denildi.

Türk ve Yunan tarafından askeri teknik heyetlerin yürüttüğü görüşmeler 10 Eylül'de NATO'nun Brüksel'deki merkez karargahında başlatılmıştı. Görüşmeler sonucunda üzerinde uzlaşılan güvenlik mekanizması deniz ya da havada olası gerilimlerin yatıştırılması için bir acil durum telefon hattı oluşturulmasını da içeriyor.

dpa/BK,DÇÜ

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