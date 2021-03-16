Ankara ile Atina arasında istikşafi görüşmelere devam edildi

Ankara'nın Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşme yapılması arzusunda olduğu belirtiliyor.Türkiye ile Yunanistan arasında beş yıl aradan sonra bu yıl tekrar başlatılan istikşafi görüşmelere bugün Atina'da devam edildi. Yunanistan'ın Başkenti Atina'daki Grand Bretagne Oteli'ndeki 62'nci tur görüşmelerde Yunan tarafını emekli büyükelçiler Pavlos Apostolidis ve Aleksandros Kuyu ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre görüşmelere Türkiye'yi temsilen yine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katıldı. İstanbul'daki görüşmelerde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Atina'daki görüşmelere katılmadı.

Kathimerini Sedat Önal'ın Çaşamba günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Temistoklis Demiris ile görüşeceğini duyurdu. Haberde ayrıca Ankara'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında bir görüşme yapılması arzusunda olduğu belirtildi.