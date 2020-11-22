Ülkelerin dışişleri bakanlıkları karşılıklı açıklamalarda bulundu.Ankara ile Atina arasında yeni NAVTEX gerilimi ortaya çıktı. Ankara'nın, Doğu Akdeniz'de arama faaliyetleri yürüten Oruç Reis'in görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatmasına Yunanistan hükümetinden sert tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu adım "Barışın, güvenliğin ve istikrarın altının oyulması" olarak nitelendi ve Ankara'ya "provokatif tutumunuza son verin" çağrısı yapıldı.

Ankara Atina'dan yapılan bu açıklamaya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir" diye konuştu.

Oruç Reis'in görev süresinin 23 Kasım Pazartesi günü sona ermesi bekleniyordu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor ve kendisine ait bölgede faaliyet yürüttüğünü iddia ediyor. Türkiye ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne imza atmadığını tekrarlayıp, sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının kendisine ait olduğunu savunuyor.