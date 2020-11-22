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Ankara ile Atina arasında yeni NAVTEX gerilimi

22.11.2020 12:56 | Son Güncelleme:
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Ankara ile Atina arasında yeni NAVTEX gerilimi

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in görev süresinin uzatılması Ankara ile Atina arasında yeni gerilime neden oldu.

Ülkelerin dışişleri bakanlıkları karşılıklı açıklamalarda bulundu.Ankara ile Atina arasında yeni NAVTEX gerilimi ortaya çıktı. Ankara'nın, Doğu Akdeniz'de arama faaliyetleri yürüten Oruç Reis'in görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatmasına Yunanistan hükümetinden sert tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu adım "Barışın, güvenliğin ve istikrarın altının oyulması" olarak nitelendi ve Ankara'ya "provokatif tutumunuza son verin" çağrısı yapıldı.

Ankara Atina'dan yapılan bu açıklamaya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir" diye konuştu.

Oruç Reis'in görev süresinin 23 Kasım Pazartesi günü sona ermesi bekleniyordu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor ve kendisine ait bölgede faaliyet yürüttüğünü iddia ediyor. Türkiye ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne imza atmadığını tekrarlayıp, sondaj faaliyetleri yürütülen karasularının kendisine ait olduğunu savunuyor.

Gerilim AB liderler zirvesinde gündeme gelecek

Ekim ayı başındaki düzenlenen AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri olmuş, ancak bu Almanya'nın başını çektiği kimi ülkeler tarafından beklemeye alınmış, zirve sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda Aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun yeniden gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Aralık ayında düzenlenecek Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesinde dönem başkanlığını yapan Almanya'dan da Ankara'ya bu hafta uyarı niteliğinde açıklamalar geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki ay yapılacak zirvede AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerinin ele alacağını tekrarlarken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Perşembe günü, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğine işaret etti.

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Rothda DW Türkçe'ye geçen ay yaptığı açıklamada, "Hepimizin fosil yakıtları terk ettiğimiz bir dönemde, yenilenebilir enerji ve iklimin korunmasından söz ettiğimiz bir dönemde, enerji ve doğal kaynaklar hakkında bu tür ihtilaflar yaşamak zorunda bırakılmamız yaşadığımız bu çağa uymuyor. Çözüme kavuşturulması gereken, açıkta kalan konular varsa bunları müzakere masasında, yapıcı bir şekilde tartışmalı ve çözümler bulunmalı. Ama şu anda yaşadığımız süreç üzerimizde yapıcı etki yaratmaktan çok uzak. Bu nedenle diyalog sağlanabilmesi için çabalıyoruz… Türkiye'ye her vesileyle, ‘gerilimi tırmandırmayı bırakın’, ‘provokasyona son verin’, ‘niye böyle yapıyorsunuz, bununla hiçbir şey elde edemezsiniz’ sinyalini vermeye çalışıyoruz" demişti.

dpa,DW/ETO,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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