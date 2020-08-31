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Ankara ile İstanbul'un arasında! Akçakoca'ya tatilci akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:05 | Son Güncelleme

Düzce Akçakoca, hafta sonu yakın illerden gelen günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Akçakoca'da, sahiller doldu.

Ankara ile İstanbul'un arasında! Akçakoca'ya tatilci akını

Karadeniz’in en uzun sahillerinden birine sahip olan ve Ankara ile İstanbul gibi iki büyük şehrin arasında bulunan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, güneşli hafta sonunu değerlendirmek isteyen günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Tatilciler, mavi bayraklı 3 sahile sahip Akçakoca'da deniz, güneş ve kumun keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğu Akçakoca sahilleri, hem şehir dışından hem de Düzce'den giden günübirlik tatilcilerle doldu. Tatilciler, özellikle Ankara gibi deniz olmayan illerden gelirken hem yakınlığı hem de diğer tatil yörelerine göre ucuz olması nedeniyle tercih ettikleri Akçakoca sahillerinde güneşli hafta sonunu değerlendirdi.

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Ankara'dan günübirlik tatil için Akçakoca'ya gelen Ceyda Yüce, "Akçakoca'yı çok beğendik. Ankara'dan geliyoruz. Yakın olduğu için günübirlik gelmeyi tercih ettik. Çok hoşumuza gitti. Doğası da çok güzel plajları da çok güzel herkese tavsiye edeceğim. Çok güzel ormanların içinde yoldan geldik. Altı biraz taşlı ama denizi çok güzel. Çeken akıntıya karşı ise kardeşim ile birlikte denize girdiğim için kıyılarda yüzdük. Sorun olmadı" dedi.

Kaynak: DHA


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