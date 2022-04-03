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ANKARA İMSAKİYE 2022: Ankara'da iftar saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? 2022 Diyanet Ramazan İmsakiyesi

03.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara imsakiye 2022 Ramazan ayının ikinci gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar iftar vaktini bekliyor. Peki Ankara'da iftar saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? 2022 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ve detaylar haberimizde...

ANKARA İMSAKİYE 2022: Ankara'da iftar saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? 2022 Diyanet Ramazan İmsakiyesi

Ankara imsakiye 2022 Ramazan ayının ikinci gününde oruç tutan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayında başta oruç olmak üzere bu mübarek ayın bütün ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek isteyen kişiler, Ankara'da iftar saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 2022 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

ANKARA İFTAR SAAT KAÇTA?

3 Nisan Pazar günü Ankara'da akşam ezanı 19:21'de okunacaktır. Vatandaşlar oruçlarını akşam ezanının okunması ile birlikte açabilecek.

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

ANKARA'DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI NASIL?

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

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Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

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PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

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YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

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YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN..."

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Oruç Ankara Ramazan iftar
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