HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ANKARA İMSAKİYE 2023 SAHUR VE İFTAR VAKTİ: Ankara'da sahur saat kaçta? Ankara'da iftar vakti ne zaman? Diyanet Ramazan imsakiyesi

ANKARA İMSAKİYE 2023 SAHUR VE İFTAR VAKTİ: Ankara'da sahur saat kaçta? Ankara'da iftar vakti ne zaman? Diyanet Ramazan imsakiyesi

22.03.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara sahur saati ve iftar vakti ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 imsakiye bilgilerini incelemeye başladı. On bir ayın sultanı Ramazan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Mayıs 2023 Perşembe günü başlayacak bu mübarek ay, 20 Nisan'da açılacak iftarla sona erecek. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta, iftar vakti ne zaman? İşte 2023 ramazan imsakiyesi ile Ankara'da sahur ve iftar vakti...

ANKARA İMSAKİYE 2023 SAHUR VE İFTAR VAKTİ: Ankara'da sahur saat kaçta? Ankara'da iftar vakti ne zaman? Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ankara sahur vakti merak konusu oldu. Ankara sahur saati ve iftar vakti on bir ayın sultanı ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Başkent'te yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ankara iftar ve sahur vakti...

sahur

ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara sahur vakti merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü olan 23 Mart 2023 Perşembe günü Ankara imsak vakti saat 05:17'dir.

24 Mart Ankara sahur saati: 05:16
25 Mart Ankara sahur saati: 05:14
26 Mart Ankara sahur saati: 05:12
27 Mart Ankara sahur saati: 05:10
28 Mart Ankara sahur saati: 05:08

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Ankara'da iftar saati ise 23 Mart 2023 Perşembe günü 19:10'dur.

24 Mart Ankara iftar saati: 19:11
25 Mart Ankara iftar saati: 19:12
26 Mart Ankara iftar saati: 19:13
27 Mart Ankara iftar saati: 19:14
28 Mart Ankara iftar saati: 19:15

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet de denmektedir. Öte yandan oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçmektedir. Niyetin dil ile ifade edilmesi gerekmese de menduptur. “Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek kafidir.

Oruç tutacak kişi "Allah için oruç tutmaya niyet ettim” diyerek ya da bunu içinden söyleyerek niyet etmiş olur. Fakat Şafiî mezhebinde durum farklıdır. Bu durum Şafiî mezhebinde sadece nafile oruçlar için geçerlidir. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir.

Mesela "Ramazan orucuna niyet ettim” veya “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gereklidir.

NİYET ETMEDEN RAMAZAN'DA ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet etmeden Ramazan ayında oruç tutulmaz. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile belirtmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

İbadetler, kullar tarafından Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yapılmaktadır.

Öte yandan orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet veya perhizden ayıran şey niyettir.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır”

Dolayısıyla Ramazan'da ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet edilmelidir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Ramazan ayında tutulan oruçlar farzdır. Gerekli koşulları sağlayan Müslümanların bu ayda oruç tutması gerekir. Bir mazeret ile veya mazeretsiz olarak tutulmazsa o zaman başka bir zamanda kaza edilmesi gerekir.

Oruç tutmak farz mı?

Ramazan orucunun bozulursa kefaret orucu tutulur. Kefaret orucu da farzdır. Ayrıca yanlışlıkla veya kaza ile bir adamı öldürme, zıhar, hacda ihramlıyken ve vakti gelmeden tıraş olma, yemin için tutulan oruçlar da kefaret orucudur. Bu oruçlar da farzdır.

Ramazan orucu yalnızca Ramazan ayında tutulur. Ancak diğer oruçlar tutmanın mubah olduğu her zaman tutulabilir. Ramazan orucu tutulmazsa, kaza orucu da mubah olan bir zaman tutulabilir. Herhangi bir neden ile kazaya kalan oruçların vakit kaybetmeden biran önce kazasının yapılması gerekir.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SAHUR İMSAK VAKTİ 2023: İşte il il sahur ve iftar saatiSAHUR İMSAK VAKTİ 2023: İşte il il sahur ve iftar saati
İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlikİBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan ankara sahur ankara sahur saati

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

'İstanbul'da beklerken...' O bölgeyi işaret etti 'Her an deprem olabilir'

'İstanbul'da beklerken...' O bölgeyi işaret etti 'Her an deprem olabilir'

Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs kararını açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız

Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs kararını açıkladı! HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız

Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'de! Meral Akşener: Kocanı da al gel dedim...

Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'de! Meral Akşener: Kocanı da al gel dedim...

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Akşener'den Özlem Zengin'e destek mesajı!

Akşener'den Özlem Zengin'e destek mesajı!

İlginizi Çekebilir

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.