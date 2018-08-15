Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformunca, ekonomideki spekülatif ataklara karşı devreye sokulan tedbirlere ilişkin, "Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para, o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bunu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ankara İş Dünyası Örgütleri Platformu üyesi başkanlarla Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis üyeleri, ASO'da düzenlenen toplantıda, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu iş dünyası örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından ortak deklarasyon yayımlandı.

Platform adına deklarasyonu okuyan Özdebir, "Şunun bilinmesi gerekir ki aziz milletimizin vatan sevgisi ekonomik saldırılarla dize getirilemez, getirilemeyecektir de. Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye'nin bu süreci kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır." dedi.