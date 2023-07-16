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Ankara-İstanbul arasında seyahat edecekler dikkat! 6 gün boyunca...

16.07.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul hattında seyahat edecek yolculara uyarı yapıldı. 6 gün boyunca bu istikametteki yolda trafik "her iki yönde" kontrollü olarak devam edecek.

Ankara-İstanbul arasında seyahat edecekler dikkat! 6 gün boyunca...

KGM'den yapılan açıklamada, Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşakları arasında 21 Temmuz saat 17.00'ye kadar trafiğin "her iki yönde" kontrollü olarak devam edeceği aktarıldı.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK HEDEFLENİYOR

KGM'nin açıklamasında, söz konusu çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı dikkate alınarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapmalarının hedeflendiğine işaret edildi.

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"Çalışmalar, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 kilometresi. 12+270-kilometresi: 15+150 arası Ankara istikametinde devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yolun tamamen trafiğe açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğu bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul karayolları genel müdürlüğü

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