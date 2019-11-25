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Ankara-İstanbul hattında YHT ile seyahat 4 saate düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yapılan çalışmaların ardından iki kent arasındaki ulaşım süresinin 4 saate düşeceğini açıkladı.

Ankara-İstanbul hattında YHT ile seyahat 4 saate düşecek

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yapılan çalışmaların ardından iki kent arasındaki ulaşım süresinin 4 saate düşeceğini açıkladı.
Bakan Turhan, yaptığı yazılı açıklamada, YHT işletmeciliğiyle başlatılan kombine taşımacılık sayesinde 13 il ve Türkiye nüfusunun yüzde 42'sinin konforlu ve hızlı ulaşımdan faydalandığını belirtti. YHT işletmeciliğinin toplam 1213 kilometrelik ağda, günde 22 bin ile 25 bin arasında değişen yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Bakan Turhan, 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan YHT işletmeciliğinin 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya ve 2014'te Eskişehir-İstanbul ile Konya-İstanbul hatlarıyla devam ettiğini hatırlattı.
5 VİYADÜĞÜN YAPIMI TAMAMLANDI
Bakan Turhan, Ankara-İstanbul YHT Projesi kapsamında Sakarya'nın Sapanca-Geyve hattında inşa çalışmaları devam eden Doğançay ripajında yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. YHT ile Ankara-İstanbul hattındaki ulaşımı yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay ripajının 3 aşamadan oluştuğunu anımsatan Bakan Turhan, "Uzunluğu 14 kilometre olan ripajın ilk aşamasının 2020 sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor. Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde iki şehir arasında YHT ile seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, gidiş-geliş uzunluğu 28 kilometre olan ripajda 2 menfez, 8 alt ve üst geçit bulunduğunu, projenin birinci kesiminde tünellerin kazı ve kaplaması ile ana hat ve konvansiyonel bağlantısındaki 5 viyadüğün yapımının tamamlandığını söyledi.

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