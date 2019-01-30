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Ankara-İstanbul Karayolu trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 06:00 | Son Güncelleme

D100 Karayolu Düzce geçişinde karla kaplanan yolda kayan tır, yolu trafiğe kapattı.

D100 Karayolu Düzce geçişinde karla kaplanan yolda kayan tır, yolu trafiğe kapattı. Ekipler tırın kaldırılması için çalışma başlatırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı.
Kaza, Düzce D100 Karayolu Darıyeri Hasanbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Bolu’ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 FVH 09 plakalı tır, kar yağışı sebebi ile çıkamadığı Bolu Dağı’ndan geri dönmek isterken bir anda kaydı. Kayan tır bariyerlere çarparak durabilirken, kapatan tır sebebi ile yol trafiğe kapandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
Olay yerine Karayolları ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza sebebi ile D100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler araçlarından inerek yolun trafiğe açılmasını bekledi. D100 Karayolu İstanbul istikametinden ilerlemek isteyen araçlar TEM Otoyolu’na yönlendirilirken, ekipler yolu trafiğe kapatan tırın kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeni ile Ankara istikametinde de araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Ulaşım, D100 Karayolu’nda her iki istikametten de güçlükle sağlanıyor.

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