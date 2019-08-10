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Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte sahil kentlerine gitmeyi planlayan Başkentlilere, “Gözünüz arkada kalmasın, tatiliniz kabusa dönmesin.

Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte sahil kentlerine gitmeyi planlayan Başkentlilere, “Gözünüz arkada kalmasın, tatiliniz kabusa dönmesin. Evlerinizde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için tüm önlemleri almadan yola çıkmayın” uyarısında bulundu.
Başkentlilerden, tatile gitmeden önce yangın ve su baskınlarına neden olabilecek unsurlara karşı gerekli önlemleri almalarını isteyen Kurumlu, özellikle prizde elektrikli cihazların bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Basit önlemlere dikkat
Hem yaz tatili hem de Kurban Bayramı gibi uzun tatil dönemlerinde ev ve iş yerlerinden ayrılan Başkentlilere önemli uyarılarda bulunan Kurumlu, yaşanan yangınların en önemli nedenin, ihmal ve tedbirsizlik olduğuna dikkat çekti.
Vatandaşların tatile gitmesiyle birlikte, boş kalan konutlarda çoğunlukla yangın gibi olumsuzlukların yaşandığına ve bunun da çok basit önlemlerle önüne geçilebileceğini vurgulayan Kurumlu, “Alınacak basit önlemler, çoğu zaman yangın tehlikesini tümüyle ortadan kaldırır. Bazen de çıkabilecek bir yangının, en az zararla atlatılmasına yardımcı olur” dedi.
“Öncelikle elektrikli aletleri prizden çıkartın”
Yaz aylarında özellikle konutlarda yaşanan yangınlarda, tatile çıkan vatandaşların ihmalinin büyük rolü olduğunu ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, tatile çıkanların evlerinde kullandıkları tüm elektrikli aletleri prizden çıkartmaları, elektrik akımını şalterden kesmeleri gerektiğine dikkat çekti.
Tatile çıkarken ayrıca doğalgaz ve tüp gaz kaynaklarını da ana vanalarından kapatmalarının, can ve mal güvenliği açısından önemli olduğuna vurgu yapan Kurumlu, gaz kaçağıyla birikecek gazın meydana getireceği patlamanın, tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:
“Tatile giden vatandaşların evlerinde yaşanan diğer bir olumsuz durum da su baskınları oluyor. Bu nedenle tatile giden vatandaşlarımızın arkalarında açık ve arızalı musluk bırakmamaları, suyu da ana vanadan kapatmalarının en güvenli önlem olduğunu söylüyoruz.”
“Yangın söndürme tüpünü ihmal etmeyin”
Yangına ilk müdahalenin önemini de hatırlatan Kurumlu; konut, iş yeri ve motorlu araçlarda mutlaka standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğine de vurgu yaparak, “Tatile kendi araçlarıyla çıkan vatandaşlarımız, araçlarında kesinlikle 2 kilogramlık kimyasal tozlu yangın söndürme cihazı bulundurması gerekiyor. Standart nitelikte bir cihazın uygun koşullarda muhafazasıyla 2 yıllık kullanım ömrü bulunuyor” diye konuştu.

Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram uyarısı

Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram uyarısı

Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram uyarısı

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