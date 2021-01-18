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Ankara İtfaiyesi’nin uyarıları etkili oldu: Yangın sayısında dikkat çeken düşüş

18.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı asli görevi olan yangınla mücadelesini 7/24 sürdürürken, yayınladığı videolarla da Başkentlileri bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı asli görevi olan yangınla mücadelesini 7/24 sürdürürken, yayınladığı videolarla da Başkentlileri bilinçlendirmeyi sürdürüyor. 2019 yılında 9 bin 250 yangına müdahale eden Ankara İtfaiyesi, 2020 yılında 8 bin 537 yangına müdahale etti. Pandemiden kaynaklı sokağa çıkma yasaklarının dışında Ankara İtfaiyesi’nin uyarıları yangın sayısında önemli bir düşüş yaşanmasını sağladı.
Ankara İtfaiyesi; 46 istasyonu, bin 82 personeli ve 175 aracı ile 7/24 Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.
Asli görevi yangınla mücadele olan Ankara İtfaiyesi, yangına müdahale hızı ve süresi kadar geçtiğimiz yıl Ankara dışındaki arama kurtarma çalışmalarındaki başarılarıyla da hem Başkentlilerin hem de tüm Türkiye’nin takdirini toplamayı sürdürüyor.
2020 yılında birçok yangına ve arama kurtarma olayına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaptığı uyarılar ve farkındalık amaçlı eğitim çalışmalarıyla Başkent’te yangın sayısının azalmasında etkili oldu.
Ankara itfaiyesi bilinçlendirmeye devam ediyor
Vatandaşlara yönelik yayınladığı bilgilendirici videoların etkileri dışında pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasağında gözlenen yangın olayları sonuçlarını tek tek inceleyen Ankara İtfaiyesi, 2020 faaliyet raporlarına göre Başkent genelinde yangın olaylarında önemli bir düşüş yaşandığını tespit etti.
2019 yılında 9 bin 250 yangına müdahale eden Ankara İtfaiyesi, 2020 yılında 8 bin 537 yangına müdahale ederek söndürdü.
2020 yılı verilerine göre Ankara’da çıkan yangınların en büyük sebebini elektrik kontağı ve bilinçsizce atılan sigara izmaritlerinden çıkan yangınlar oluşturdu.
Yeni İstasyonlarla Ankara İtfaiyesi daha da güçlenecek
Yeni yılda kent genelindeki mevcut 46 istasyonuna yenilerini eklemeyi planlayan Ankara İtfaiyesi, ihalesi yapılan 5 yeni istasyon için harekete geçti.
Nallıhan, Etimesgut, Haymana, Akyurt, Pursaklar-Balum ilçelerine bu yıl içerisinde yeni itfaiye istasyonları açılması planlanırken, nüfus yoğunluğunun giderek arttığı Yenikent ve İncek’te de yeni istasyon merkezleri yapılması için çalışmalar hızlandırıldı.
Hayat kurtaran video paylaşımları devam edecek
Yangın, arama kurtarma ve trafik kazalarına müdahale eden Ankara İtfaiyesi, Başkentlileri eğitici videolarla bilinçlendirmeyi sürdürüyor.
Sosyal medya hesaplarında yayınlanan yangın söndürme cihazlarının kullanımı, doğalgaz kaçakları ile ev ve iş yeri yangınlarında yapılması ya da yapılmaması gerekenler başta olmak üzere ilk yardım videoları vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Ankara İtfaiyesi, günlük hayatta karşılaşılabilecek olumsuzluklarda hayat kurtaran bilgileri de vatandaşlarla görsel ve yazılı olarak paylaşmayı sürdürecek.

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