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Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'na İngiltere’den rekor finansman

17.03.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, tarihinin en büyük sivil altyapı ihracat finansmanını, 2,3 milyar dolar ile Ankara ve İzmir arasındaki hızlı tren hattı için sağlayacağını açıkladı

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'na İngiltere’den rekor finansman

Geçen yıl COP26 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İngiltere'nin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, projenin Türkiye'nin ulaşım sektörünün karbonsuzlaştırılmasında ve karbon salımını azaltma taahhütlerini yerine getirmede büyük rol oynayacağı belirtildi.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan, açıklamasında, “Türkiye İngiltere için hayati önem taşıyan bir ticari ortak. Birleşik Krallık İhracat Finansmanı’nın (UKEF) şu ana kadarki en büyük sivil altyapı anlaşmasının aynı derecede sürdürülebilir olması da yerinde bir adım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kredi finansmanının başta Credit Suisse ve Standard Chartered olmak üzere çeşitli bankalar tarafından sağlanacağı projenin ‘yeşil kredi’ yapısında olduğunu söyledi.

Nebati, Türk yetkililerin, İngiltere ile “güçlü” ilişkilerin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti ve “ortaklıkların daha da güçlendirilmesi” mesajını verdi.

Uluslararası Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Ankara ile İzmir arasında işleyecek 503 kilometrelik hızlı tren hattı için Türkiye’ye 2,3 milyar dolar (2,1 milyar euro) finansman aktarılacak.

İngiltere proje kapsamında, İngiliz yapımı demiryolu hatları, sinyalizasyon ve elektrik sistemleri için yüz milyonlarca pound değerinde birkaç anlaşmanın imzalanmasının da beklendiğini bildirdi.

Temeli 2013 yılında atılan ve Ankara ile İzmir arasısında seyahat süresini 3 buçuk saate indirmesi beklenen hızlı tren hattının Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Manisa’dan geçmesi planlanıyor.

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