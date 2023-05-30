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  4. Ankara, İzmir, İstanbul... Günler boyu sürecek: Tarih verip "Dikkatli olunmalı" diyerek uyardı! TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü, Valilik'ten açıklama geldi

Ankara, İzmir, İstanbul... Günler boyu sürecek: Tarih verip "Dikkatli olunmalı" diyerek uyardı! TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü, Valilik'ten açıklama geldi

30.05.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da dünden beri yoğun sağanak yağış etkisini gösteriyor. Valilikten su baskınlarıyla ilgili açıklama geldi. Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin'in ifade ettiğine göre başkenti önümüzdeki günlerde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Özellikle batı kesimlerde yağışların etkisinin artması tahmin edilirken sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Türkiye genelinde görülecek. Tekin üç büyükşehir Ankara, İzmir ve İstanbul'daki hava durumuna dair tahminlerini tarih vererek paylaştı.

Ankara, İzmir, İstanbul... Günler boyu sürecek: Tarih verip "Dikkatli olunmalı" diyerek uyardı! TOBB Genel Kurulu'nda platform çöktü, Valilik'ten açıklama geldi

Türkiye yaz mevsimine girilmesine günler kala sağanak yağış etkisi altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in yaptığı açıklamaya göre yurt genelinde sağanak bir hafta daha boyunca devam edecek. Tekin ayrıca "Başkent Ankara, önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak" derken "Dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu. Öte yandan Ankara Valiliği kentte meydana gelen yağışın su baskınlarına yol açtığını açıkladı. Ayrıca Ankara TOBB Genel Kurulu'nda platform şiddetli yağmur sebebiyle çöktü.

HAFTA BOYUNCA GÖRÜLECEK! "ÖZELLİKLE BATI KESİMLER"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

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Ülke genelinde bugün için kuvvetli yağış uyarısı yaptıklarını hatırlatan Tekin, "Bu hafta boyunca ülkemiz bahar yağışlarını almaya devam edecek ve ülkemizin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Özellikle ülkemizin batı kesimlerinde yağışların etkisini artıracağını tahmin etmekteyiz." dedi.

Tekin, bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz ile Samsun, Amasya, Batman, Diyarbakır ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların kuvvetli şekilde süreceğini bildirdi.

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Ülke genelinde yarın görülecek yağışların, İç Ege ve Göller Yöresi'nde daha kuvvetli olacağı uyarısında bulunan Tekin, bu bölgelerde sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, ulaşımda aksama, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

"BAŞKENTLİ VATANDAŞLARIMIZI UYARMAK İSTERİZ"

Yağışların bir hafta boyunca süreceğini, hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Tekin, şu bilgileri verdi:

"Başkent Ankara, önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak. Hava sıcaklıkları 24 ila 25 derece arasında seyredecek, özellikle öğle saatlerinden sonra başkentte yağışlar yerel kuvvetli olabilir. Başkentli vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.

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İSTANBUL'DA ANADOLU YAKASINA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul daha yağışsız iki büyük kente göre. İstanbul'da parçalı, çok bulutlu bir hava hakim. Anadolu yakasında yağış geçişlerini göreceğiz. Perşembe ve cuma günü ise İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Parçalı, çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise 3 gün boyunca 24-25 derece arasında seyredecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: DİKKATLİ OLUNMALI

İzmir'de gök gürültülü sağanak göreceğiz. Şehrin iç kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Perşembe günü yağış olmayacak, cuma günü ise İzmir'de yine yağış görülecek. Hava sıcaklığı ise 25-27 derece arasında olacak."

Tekin, gelecek hafta yağışların azalmasıyla batı kesimleri başta olmak üzere yer yer sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkma ihtimali olduğunu kaydetti.

YAĞIŞLARIN BARAJLARA ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak haftalık tahmin yaptıklarını dile getiren Tekin, yeni haftaya bakıldığında, bu haftaya nazaran yağışların daha dar alanda görüleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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Tekin, kış aylarının ülke genelinde kurak geçtiğini, baharla toparlanmaya başladığını belirterek, "Ülke martta ortalamanın üzerinde yağış aldı, nisan ortalamanın biraz altında, mayısın ise ortalamanın üzerinde olmasını bekliyoruz. Ankara özelinde barajların geçen seneyle aynı seviyede olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesiyle yağış miktarlarının, barajlara doluluk oranında etki edeceğini söylemek mümkün." ifadelerini kullandı. (AA)

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KENTTEKİ SON DURUMA DAİR AÇIKLAMA

Başkent Ankara'da sağanak yağış bugün de etkisini gösteriyor. Son olarak Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddî mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir" dendi.

TOBB’DA PLATFORM ÇÖKTÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü.

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