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Ankara jandarmasından hayvan hırsızlarına ve uyuşturucu satıcılarına darbe

20.11.2020 18:24 | Son Güncelleme:
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya’dan çalınan 50 küçükbaş hayvanı Polatlı ilçesinde bulurken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya’dan çalınan 50 küçükbaş hayvanı Polatlı ilçesinde bulurken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Ekipler başka bir operasyonda da çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirdi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Etimesgut ve Sincan ilçelerinde, uyuşturucu/uyarıcı madde satışı yapan ve kullanan toplam 21 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen jandarma ekipleri Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 16 gr kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme, esrar içiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Hayvan hırsızlarına darbe
Öte yandan, Konya’nın Kulu ilçesinde hayvancılık mesleği ile geçimini sağlayan A.Y isimli vatandaşın 18 Kasım tarihinde 50 küçükbaş hayvanının çalındığını ihbar etmesi üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaybolan koyunların M.C.Ç isimli şahıs tarafından Ankara-Polatlı’da besicilik yapan N.Ş. adlı şahsa 37 bin TL karşılığı sattığı tespit etti.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen çalışmada, 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen operasyon ile hayvanlar Polatlı mezbahanalar bölgesinde N.Ş adlı şahsın ahırında bulunarak sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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