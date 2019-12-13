Ankara JİTEM Davası'ndan yargılanan tüm sanıklar beraat etti

Karar mağdur aileleri ve avukatları tarafından tepkiyle karşılandı. Mağdur ailelerin avukatlarından olan Diyarbakır eski Baro Başkanı Avukat Ahmet Özmen de beraat kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Serhat mahkemenin verdiği karar için "Adil olmayan bir karar ile suça ortak oldular ve belgeli olarak hukuku ezip geçtiler" yorumunu yaptı.

Rumet Serhat, babasının öldürüldüğü saldırıda annesinin de ağır yaralandığını hatırlattı:

"Her çocuk için olduğu gibi babam benim için de eşsiz. Annem babam beni büyük bir sevgi ile büyüttüler. Babam başarılı bir avukattı, beni politik hayattan uzak büyütmeye çalıştı. Politik geçmişinden dolayı çok ağır şeyler yaşamıştı. Benim de aynı şeyleri yaşamamı istemedi. Ben de hukuk okumak istiyordum ama buna karşı çıkıyordu. Öldürülmesi ile, 16 yaşında beni uzak tutmaya çalıştığı hayatın ortasına düştüm."

Serhat, sanıklardan Ayhan Çarkın'ın işlediğini itiraf ettiği cinayetler için yaptığı açıklamaların, mahkemede "halüsinasyon" olarak değerlendirilerek ciddiye alınmadığını söyledi:

"Savcının yaptığı konuşmadan sonra sanıkların avukatı konuşmadı bile. Kararın yönü ve sonucun adaletsiz olacağı belliydi. İnfaz ettikleri insanlara vatan haini denildi. Ama bu ülkeyi gerçekten sevselerdi adaleti tesis ederlerdi. Hukuk sistemi ne yazık ki çok fazla siyasete entegre oldu. Ama mahkeme verdiği bu karar ile her şeyin bel kemiği olan hukuku çiğnedi."