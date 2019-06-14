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Ankara kabine revizyonunu konuşuyor

14.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Ankara, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi olası kabine revizyonuna kilitlendi.

Ankara kabine revizyonunu konuşuyor

Seçmenin güvenini tazelemek isteyen AKP’de Hazine Bakanı Albayrak ile İçişleri Bakanı Soylu’nun isimleri revizyonla birlikte anılıyor.İktidar partisi AKP, İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek seçime günler kala kabine revizyonunu yeniden gündemine aldı. AKP ve hükümet çevreleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki değerlendirmelerini sürdürdüğünü, 23 Haziran öncesinde kabine revizyonuna 31 Mart seçiminin hemen sonrasından daha yakın durduğunu konuşuyor.

Erdoğan’ın "son kararı verecek isim” olduğuna dikkat çeken AKP’liler, “Seçim öncesi bir yenilenme olacak. AKP’li seçmen de partisinin değişimlere ve yeniliklere açık olduğu fikriyle sandığa daha kolay gidecek” bilgisini paylaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçiminin tamamlandığı gece AKP Genel Merkezi’nin balkonundan yaptığı konuşmada “seçmenin mesajının iyi değerlendirileceği” üzerinde durmuş, AKP’nin seçmenin beklentilerine uygun şekilde yoluna devam edeceğini söylemişti. Erdoğan’ın bu sözleri hem partide hem de kabinede "değişiklik” olarak yorumlanmıştı. Ancak, İstanbul seçiminin iptali ile birlikte bu değişiklik 23 Haziran sonrasına bırakılmıştı.

23 Haziran’a günler kala hem kararsız hem de sandığa gitmekte zorlanan seçmenin nasıl ikna edileceğinin günlerce tartışıldığı AKP’de olası kabine revizyonunun 23 Haziran öncesine çekilmesi yönündeki görüşler öne çıkmaya başladı. Bu görüşlerde “Seçmene değişim ve yenilik mesajı verilecekse 23 Haziran öncesinde verilmeli. Seçmen, beklentisinin hızlı şekilde yerine getirildiğini görmeli” değerlendirmelerinin ağır bastığı bilgisi siyaset kulislerine yansımış durumda. İstanbul seçiminin AKP hükümeti için kritik olduğu mesajını her fırsatta yineleyen Erdoğan’ın da bu değerlendirmelerin üzerinden tekrar tekrar geçtiği ve kararını yakın zamanda vereceği konuşuluyor.

Albayrak ve Soylu’da değişim olacak mı?

Peki olası kabine revizyonu için AKP’de kimlerin isimleri üzerinde duruluyor? Siyaset kulislerinde, kabinenin en dikkat çeken iki ismi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görev alanlarında değişiklik olabileceği üzerinde durulurken, AKP'liler "Albayrak yine de kabine dışı kalmaz, Soylu da yine Erdoğan’ın yakın ekibinde olur” mesajını sıklıkla dile getiriyorlar. Ankara'da, Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı’na, İçişleri Bakanı Soylu’nun da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine kaydırılabileceğine dönük beklentiler artıyor.

Siyaset kulislerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de İçişleri Bakanlığı’na kaydırılabileceği de konuşuluyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın ise kabine dışında kalabileceğine dönük bilgiler AKP çevrelerinde en çok konuşulanlar arasında.

AKP'liler, “Ne kadar konuşulduysa da, Erdoğan kabine revizyonundan hep uzak durdu. Şimdi neden revizyona sıcak baksın” soruları karşısında ise İstanbul seçiminde kritik bir noktada olunduğunu, Binali Yıldırım lehine yeni hamleler yapmak gerektiğini, kabine revizyonunun da bu yönde güçlü bir hamle olacağını dile getiriyor.

MHP’liler: İttifak etkilenmez

Olası kabine revizyonuna ilişkin AKP kulislerindeki değerlendirmeler, MHP’ye de yansımış durumda. Binali Yıldırım’ın AKP-MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı’nın adayı olduğunu belirten MHP’liler, Yıldırım’ın oy oranını etkileyecek her hamlenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında görüşüldüğüne dikkat çekiyor.

"Ortaklığın güçlü” olduğu mesajını veren MHP’liler, olası kabine revizyonunun “büyütülecek bir şey” olmadığını söylüyor. Hazine Bakanı Albayrak’ın Dışişleri’ne kaydırılması durumunda en çok Hazine’nin başına kimin getirileceğini merak eden MHP’liler, AKP kulislerinde bu yönde bir bilgi olmamasına da şüpheyle bakıyor. “Demek ki her şey tam olarak yerine oturmamış. Tam karar verilmemiş” diyen kimi MHP’liler, İstanbul seçimi öncesinde ya da sonrasında olacak olası kabine revizyonunun Cumhur İttifakı’nı olumsuz etkilemeyeceğini savunuyor.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

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