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Ankara Kalesi’ne 'Love Erdoğan' görseli

10.03.2021 23:23 | Son Güncelleme:
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Ankara Kalesi’ne 'Love Erdoğan' görseli

ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan “Stop Erdoğan” ifadesine cevaben Ankara Kalesi’ne “Love Erdoğan” görseli yansıtıldı.

ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan “Stop Erdoğan” ifadesine cevaben Ankara Kalesi’ne “Love Erdoğan” görseli yansıtıldı.

AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, yaptığı açıklamada, "New York'taki Times Meydanı'ndaki reklam panolarına FETÖ'cüler tarafından 'Stop Erdoğan' yazılarının asılmasından sonra başkent Ankara'dan, Ankara'nın kalbi Altındağ'dan sesleniyoruz ve diyoruz ki, '19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz.' Durmadan, yorulmadan sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu buradan beyan ediyoruz" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Ankara Recep Tayyip Erdoğan

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