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Ankara Kalkınma Ajansı 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

İkinci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ATO Congresium’da kapılarını açtı.

Ankara Kalkınma Ajansı 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde

İkinci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ATO Congresium’da kapılarını açtı. 21 Eylül’e kadar devam edecek programda Ankara Kalkınma Ajansı da Ankara’nın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtılacağı standıyla yerini aldı.
Zirvede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan açılış konuşması yaptı. Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın ziyaret ettiği Ankara Kalkınma Ajansı standında Ankara’ya ait Ankara tiftiği, ipek iğne oyası, Nallıhan örtmesi, tiftik keçe, agat taşı, Çubuk turşusu ve Beypazarı kurusu gibi coğrafi işaretli ürünler yer alıyor. Sergilenecek ürünler, Angora Mohair, Nal-etik, Han-ipek, Akeka gibi kuruluş ve kooperatiflerce temsil edilecek.
2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin katılımcılara coğrafi işaretler alanında daha fazla bilgi ve deneyim edinme, son gelişmeleri anlama, network ve ticari ilişkiler geliştirme gibi çok yönü avantajlar sağlaması bekleniyor. Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacı taşıyan Zirve; Konferans Programı, Eğitim Kampları, Coğrafi İşaretler Fuarı, B2B toplantıları (ikili iş görüşmeleri) ve daha birçok etkinliği bünyesinde barındırıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde

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