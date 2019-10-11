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Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programında ödüller düzenlenen törenle verildi.Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı final etkinliği 10 Ekim’de Cozone’da gerçekleşti.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programında ödüller düzenlenen törenle verildi.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı final etkinliği 10 Ekim’de Cozone’da gerçekleşti. Finalde toplumsal sorunlara sosyal girişimcilik modelini kullanarak çözüm bulmaya çalışan 5 ekip jüri karşısına çıktı. Açılış konuşmasını yapan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, "Toplumsal bir soruna kafa yoran ve çözümü için büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimiz, bugün alacakları derece ne olursa olsun bizim için çok değerliler. Sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Aralık ayında ilan edilen Gençler için Sosyal Girişimcilik programı, gençlerden büyük ilgi görerek 250’ye yakın başvuru aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda programda yer almaya hak kazanan 15 ekip, yoğun bir eğitim ve mentorluk sürecine tabi tutuldu. 26 Mayıs’ta gerçekleştirilen yarı finalin ardından 5 ekip, 10 Ekim’de düzenlenen finalde yarışmaya hak kazandı. Finalde sosyal girişimci adayı gençlere kamu, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan destekler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu amaçla Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanı Gökçen Mert Korkmaz, Sanayi Bakanlığı Uzmanı H. Gül Efeoğlu ve AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü Mustafa Murat Özçelebi’nin katılımıyla ’Sosyal Girişimler için Kamu Destekleri ve Finansmana Erişim’ paneli düzenlendi. Etkinlik kapsamında düzenlenen ikinci panel ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Erdal Akdeve, TEDÜ İstasyon Koordinatörü Berivan Eliş, SDG Accelarator Temsilcisi Beliz Bediz Sinan ve UNIDO Ulusal Proje Yöneticisi Osman Malik Atanur’un katılımıyla ’Sosyal Girişimciler için Hızlandırıcı ve Kuluçka Programları’ başlığı altında gerçekleştirildi. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Erdal Akdeve, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı H. Gül Efeoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı uzmanı Ecem Pınar Urhan ve Viveka Girişimcilik Programları yöneticisi Aslı Gülbay’dan oluşan jüri karşısına çıkan sosyal girişimci ekipler, iş fikirlerini sundu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda birincilik ödülünü Pingoin, ikincilik ödülünü Zeropact, üçüncülük ödülünü ise Biz Bahçeleri aldı.

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi

Ankara Kalkınma Ajansının ‘Gençler için Sosyal Girişimcilik’ programı ödülleri verildi
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