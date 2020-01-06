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  4. Ankara kar altında (2)

Ankara kar altında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

KAYAN MİNİBÜSTEN ATLAYAN YOLCU YARALANDI Ankara'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Ankara kar altında (2)

KAYAN MİNİBÜSTEN ATLAYAN YOLCU YARALANDI
Ankara'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulus- Yenimahalle hattında çalışan bin minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. Kısa bir süre ilerleyen minibüs daha sonra kaymaya başladı. Bu sırada araçta bulunan bir yolcu, hareket halindeki minibüsten aşağı atladı. Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, yere düştükten sonra hafif şekilde yaralandı. Kayan minibüs ise kaldırıma çarparak durabildi. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Ankara kar altında (2)

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