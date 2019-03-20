HABER

‘Ankara keçisi ve tiftik’ masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:59 | Son Güncelleme

Ankara’da düzenlenen çalıştayda ‘Ankara keçisi ve tiftik’ masaya yatırıldı.Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, tiftik verim ve kalitesinin yükseltilerek tiftik üreticilerinin gelir düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen ‘Ankara Keçisi ve Tiftik’ konulu çalıştayın sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara’da düzenlenen çalıştayda ‘Ankara keçisi ve tiftik’ masaya yatırıldı.
Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, tiftik verim ve kalitesinin yükseltilerek tiftik üreticilerinin gelir düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen ‘Ankara Keçisi ve Tiftik’ konulu çalıştayın sonuç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, bazı bölgelerin, ülkelerin, şehirlerin kendilerine has bir takım değerleri olduğunu belirterek, “Ankara keçisi de gerek ismiyle, gerek tiftiğiyle diğer yerlere göre en belirleyici özelliklerinden bir tanesidir. Bu bugünden yarına aktarmamız gereken hem ekonomik hem de kültürel bir mirasımızdır” diye konuştu.
Bu konunun öneminin son yıllarda geri plana atıldığını, çiftçilerle birlikte son zamanlarda yapılan çalışmalarla bu değerin artmakta olsa dahi yeterli görülmediğini belirten Erkılıç, “Biz yıllar öncesinde Ankara keçisinin haiz olduğu yeri tekrar eski haline ulaştırmak için böyle bir çalıştayı sayın valimizin katkılarıyla gündeme getirdik. Bu çalıştayın amacı tiftik keçisinin dünyadaki değerini arttırmak ve çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltmektir” ifadelerini kullandı.
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ise Ankara’nın sembolü durumunda olan tiftik üretiminin yaygınlaştırılması, verimlilik ve kalite anlamındaki sorunların giderilerek bu işle uğraşan çiftçilerin refah düzeylerinin arttırılması amacıyla bu sektörle ilgili kişilerle bir araya geldikleri çalıştayın önemini vurguladı. Korkmaz, “İlimiz başkent olmasının yanı sıra sahip olduğu tarım potansiyeliyle de ülkemizdeki önemli illerden bir tanesidir. Ankara büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı olarak ülkede ilk 5 ilden biridir. Her yıl ilimizde sektöre ortalama olarak 300 milyon TL hibe verilmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatif aracılığıyla da çiftçilerimiz desteklenmektedir” şeklinde konuştu.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın da Ankara keçisinin çok eski zamanlardan beri var olduğunu, ekonomik boyutta da çok kıymetli bir değer olduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak 2005 yılından beri çalıştıklarını kaydetti.
Programda Ankara’da tarımın yerinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirilerek, 17 ilçeye ultrason cihazı, 6 ilçeye suni tohumlama tankı teslimi yapıldı.

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
Sonat Emre'ye babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldıSonat Emre'ye babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldı
Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldıŞırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Selçuk Kozağaçlı'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası!

Selçuk Kozağaçlı'ya hapis cezası!

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! İşte birinci

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.