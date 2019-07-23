Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Ankara'nın simgelerinden 'Ankara keçisi' diğer adıyla 'tiftik keçisi' üreticileri, hayvan ırkının geleceğinden endişe duyuyor. Kaliteli olduğunda tiftiği kıymetli bir tekstil ürünü olan Ankara keçisinin en çok yetiştiği ilçelerden Ayaş'ta üreticilik yapan Mesut Eroğlu (51), yeterli destek sağlanmadığını bunun yanında, köylerin mahalle olmasından sonra mera ve çoban sorunu yaşamaya başladıklarını söyledi.

Ayaş'ta 2010 yılında 500 hayvan ile tiftik üretimine başlayan Mesut Eroğlu, 2019 yılında hayvan sayısını 5 bine çıkardı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile çalışan Eroğlu, bin 500 hayvanının elit projede olduğunu aktardı. Ürettiği tiftiğin bir bölümünü Irak'a ihraç eden Eroğlu, devlet desteğinin olduğunu; ancak üretimin artması için bunun yeterli olmadığını belirtti. Eroğlu, "1958 yılında 6 milyon hayvandan 3 bin ton tiftik elde ederken, 2019 yılında ise 85 bin hayvandan 150 ton tiftik zor üretiyoruz. Ankara tiftik keçisi şu anda kaybolmaya yüz yüze durumda. Türkiye'de toplam Ankara tiftik keçimiz 85 bin, 90 bin civarında. Bunun 31 bini sadece çiftçilerin elinde ıslah ediliyor. Tiftik keçisi bıçak sırtında, devlet desteklemeyi kestiği anda herhalde takvimlerde mi görürüz, kartpostallarda mı görürüz, inşallah o günleri görmeyiz" diye konuştu.