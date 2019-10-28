Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre çağdaş çözümler üreten Cumhuriyet'imiz, bizlere kalan en büyük mirastır. Bizlerden de torunlarımıza miras kalacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesinin en mukaddes kazanımı Cumhuriyet rejiminin Türk milletinin çelikleşmiş iradesiyle bağımsızlığa dönüştüğünü ve milli irade rüştüne emanet edildiğini belirtti.

Cumhuriyetin kurucularından emanetçilerine aktarılan bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bu olağanüstü kurtuluş mücadelesi, tüm mazlum milletlere ibret verici bir örnek olmuştur. Milli Mücadele'nin ardından cennet vatanımız, Cumhuriyet rejimi ile taçlanan onurlu bir süreci yaşadı. Cumhuriyetimiz, Gazi Meclis-i Mebusan üyeleri tarafından kabul edilerek bugüne kadar gelmiştir. Günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre çağdaş çözümler üreten Cumhuriyet'imiz, bizlere kalan en büyük mirastır. Bizlerden de torunlarımıza miras kalacaktır.

Cumhuriyetimizin başkentinin, geleneklerinden kültürüne, çevresinden mimarisine kadar geçmişinden bugününe taşıdığı tüm değerlerinin kıymetini biliyoruz. Buradan hareketle Türk milletinin zorlu şartlar altında verdiği mücadelenin her merhalesi, tarihi yürüyüşümüze ilham kaynağı olmaktadır."

