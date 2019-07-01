Ankara Kent Konseyi Başkanını seçti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurul’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı ile kurulan Kent Konseyi’nin Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri seçildi. Konsey Başkanlığı’na ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz seçildi.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Yılmaz, “Unutmayalım, gelişmiş medeni toplumlar suyun suya benzediğinden daha çok birbirlerine benzerler. Bu şehirde doğanlar, bu şehirde doyanlar, bu şehirde şehirle birlikte var olanlar işte burada medeniyet çizgisinde buluştu” diye konuştu.

“Umutlara göre vaat edip endişelere göre hareket etmeyeceğiz”

Ankara merkezli tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, dernek ve vakıfların Ankara’nın sahip olduğu mirasın muhafızı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Burada herkesin bu çeşitliliği ve zenginliği koruyup kollayarak mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmaktan daha önemli bir misyon taşımadığına inanıyorum. Umutlarımıza göre vaat edip, endişelerimize göre hareket etmeyeceğiz. Bu kentin itibarını zedelemeyecek, kentin iradesine zeval getirmeyeceğiz. Deneyim ve bilgi alışverişini zenginleştirecek, ortak akılla Ankara için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yerelde katılımcı ve çoğulcu karar alma mekanizmasının paydaşlarla birlikte işletilmesi halinde yerel yönetimlerin, merkezden yönetime oranla daha hızlı ve etkili çözümler üretilebileceğini belirten Yılmaz, Ankara Kent Konseyi olarak bu kentin gelişimine, önceliklerine ve problemlerine dair etkin bir çözüm ortağı olacaklarını söyleyerek, “Başkent Konseyi’nin himayelerinde oluşturulacak meclisler, çalışma kozaları ve platformlar; kentin vicdanını ve ortak aklını temsil edecek. Geçmişte yapılan faaliyetleri iyi analiz ederek bu kentteki geleceğimizi birliktelik üzerine inşa edeceğiz” dedi.

Tüketim ve ithalat odaklı ekonomiden, üretim ve ihracat odaklı ekonomiye geçişin bir lütuf değil, hayati bir ihtiyaç olduğunu aktaran Yılmaz, “Teknolojik yatırımların çeşitlenerek artmasını sağlamalı ve geleneksel ürünlerle Türkiye adını evrenselleştirmeliyiz” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın himayesinde 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin Eylül ayında düzenleneceğini, böylece dünya genelinde rekabet edebilecek kaliteye sahip yerel ürünlerin pazara tanıtılmasının önünün açılacağını anımsatan Yılmaz, “Ülkemizin kalkınmasında itici bir güç olarak, uluslararası ticaretten hak ettiği payı almasında önemli bir yere sahip olan bu ve benzeri zirvelerin yapılması, Ankaralı tüccarımızın dünyaya açılmasına katkı sağlayacak” dedi.