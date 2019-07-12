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Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz: - "Yürütme Kurulu üyelerimizle birlikte, Başkentin ortak aklına ve ortak sesine kulak vereceğiz" - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Ankara ile ilgili hayallerimize gerçekten inanacak ve hiçbir beklentiye girmeden Başkentimiz için gönüllü olarak çalışacak herkese, her fikre kapımız sonuna kadar açık"

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yürütme kurulu üyeleriyle birlikte Başkentin ortak aklına ve ortak sesine kulak vereceklerini belirtti.

Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu, ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Yılmaz, buradaki konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne öneri niteliğinde çalışmalar sunabileceklerini belirterek, "Kent konseyleri, yaptırım gücü ile talimat vermekten öte, toplumun ortak akılla bulduğu çözümlerin ve istişare gücünün bir yansıması olarak önerileriyle kente değer katmak için oluşturulur. Biz de tüm Yürütme Kurulu üyelerimizle birlikte, Başkentin ortak aklına ve ortak sesine kulak vereceğiz." dedi.

Toplantıya konuk olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da yürütme kurulunu tebrik ederek, sağlayabilecekleri katkılar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Uzlaşı kültürünü ve ortak aklı Başkentte hakim kılacak her çalışmaya destek vereceklerini, Kent Konseyi'ne dahil olmak isteyecek tüm Başkent sevdalılarının da burada yeri olduğunu vurgulayan Yavaş, "Ankara ile ilgili hayallerimize gerçekten inanacak ve hiçbir beklentiye girmeden Başkentimiz için gönüllü olarak çalışacak herkese, her fikre kapımız sonuna kadar açık." dedi.

Bağlıkaya ise Ankara'nın turizm potansiyelini geliştirmek üzere yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

- Meclisler ve çalışma grupları oluşturuluyor

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ankara Kent Konseyi'nin görev süresince bağlı kalacağı yönergenin hazırlık çalışmalarının başlatılması ve Kadın, Gençlik ve Engelli Meclislerinin oluşturulması sürecinin planlanması kararlaştırıldı.

Kent Konseyi üyelerinden toplanan öneri formları değerlendirilerek belirlenen alanlar üzerine çalışma yapılacak.

Toplantıda, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, belgelerini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elinden aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Mansur Yavaş

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