Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu ilk toplantısını yaptı

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yürütme kurulu üyeleriyle birlikte Başkentin ortak aklına ve ortak sesine kulak vereceklerini belirtti.

Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu, ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Yılmaz, buradaki konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne öneri niteliğinde çalışmalar sunabileceklerini belirterek, "Kent konseyleri, yaptırım gücü ile talimat vermekten öte, toplumun ortak akılla bulduğu çözümlerin ve istişare gücünün bir yansıması olarak önerileriyle kente değer katmak için oluşturulur. Biz de tüm Yürütme Kurulu üyelerimizle birlikte, Başkentin ortak aklına ve ortak sesine kulak vereceğiz." dedi.

Toplantıya konuk olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da yürütme kurulunu tebrik ederek, sağlayabilecekleri katkılar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Uzlaşı kültürünü ve ortak aklı Başkentte hakim kılacak her çalışmaya destek vereceklerini, Kent Konseyi'ne dahil olmak isteyecek tüm Başkent sevdalılarının da burada yeri olduğunu vurgulayan Yavaş, "Ankara ile ilgili hayallerimize gerçekten inanacak ve hiçbir beklentiye girmeden Başkentimiz için gönüllü olarak çalışacak herkese, her fikre kapımız sonuna kadar açık." dedi.