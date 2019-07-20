HABER

Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye Delegasyonu'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ziyaret ederek, projelerini paylaştı

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, beraberindeki heyetle Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ziyaret etti.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Büyükelçi Berger ile görüşerek, Ankara için projelerini paylaştı.

Berger, görüşmede yaptığı konuşmada, belediyelerin hem Avrupa'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde kendileri için en önemli ortaklardan olduğunu belirterek, çevre ve ulaşım gibi konularda ortaya çıkan sorunların belediye düzeyinde ele alınmasının, doğru çözüme ulaştırdığına dikkati çekti.

"Küresel düşün, yerelde harekete geç" ifadelerini kullanan Berger, çevreci bir başkent için "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Ankara'da düzenlenen "otomobilsiz gün bisiklet turu" etkinliği gibi projelerin hayata geçirilmesini çok önemli bulduklarını dile getirdi.

Berger, her yıl 16-22 Eylül'de dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bu yıl Ankara'da Bahçelievler 7. Cadde'de yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenleyerek, yaya ve bisikletlilere yönelik farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.

Belediye altyapısının ve kentin, göçmen akışından etkilendiğini aktaran Berger, "Bu konu için ayrılmış 1,5 milyar Avro desteğimiz olacak. 1,5 milyar Avro'nun büyük bir kısmı, belediye altyapısına yönelik olacak. Gelen mülteci akımından en fazla etkilenen Güneydoğu ve Doğu'daki iller de bu fon kaynağından yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Berger, Kent Konseyi'ne ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını, bir araya gelerek, çözüm odaklı hareket edebileceklerini aktardı.

- "Ortak akıl, şehrin tüm projelerine ve stratejilerine yansıyacaktır"

Ziyarette Kent Konseyi'ne ilişkin bilgi veren Halil İbrahim Yılmaz, "Ortak akılla, şehre dair konuşacaksak hiç kimsenin bunun dışında kalmaması gerekiyor. Ortak akıl, şehrin tüm projelerine ve stratejilerine yansıyacaktır. Başkente faydalı işler yapmak için yola çıktık. Bizler projelerimizi yaparken itiraz edenler, süreci savunacak duruma geleceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Ulaşım, sağlıklı nesiller yaratmak ve göçmenlerin şehre adapte olma sürecinde iş birliği yapmanın öncelikli konularından olduğunu belirten Yılmaz, başkentte bisiklet kullanımını artırıp, farkındalık kazandırmak için bisikletlilere uygun yolların yapılmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Yılmaz, "24 saat yaşayan bir şehir için trafiğe kapalı sokakların oluşturulması gerekiyor. Bu konuyla ilgili delegasyonla yakın temasta kalmak istiyoruz. Daha önce 7. Cadde'de yapılan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğini geliştirip gönüllü olarak bu etkinliklerde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı, Mersin’de coşkuyla kutlandıKKTC Barış ve Özgürlük Bayramı, Mersin’de coşkuyla kutlandı
Selde ölen anneleri için dua ettilerSelde ölen anneleri için dua ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

O teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Trafik çilesi İstanbulluya pahalıya mal oluyor...

Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.