Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye Delegasyonu'na ziyaret

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, beraberindeki heyetle Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ziyaret etti.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Büyükelçi Berger ile görüşerek, Ankara için projelerini paylaştı.

Berger, görüşmede yaptığı konuşmada, belediyelerin hem Avrupa'da hem de dünyanın diğer bölgelerinde kendileri için en önemli ortaklardan olduğunu belirterek, çevre ve ulaşım gibi konularda ortaya çıkan sorunların belediye düzeyinde ele alınmasının, doğru çözüme ulaştırdığına dikkati çekti.

"Küresel düşün, yerelde harekete geç" ifadelerini kullanan Berger, çevreci bir başkent için "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Ankara'da düzenlenen "otomobilsiz gün bisiklet turu" etkinliği gibi projelerin hayata geçirilmesini çok önemli bulduklarını dile getirdi.

Berger, her yıl 16-22 Eylül'de dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bu yıl Ankara'da Bahçelievler 7. Cadde'de yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenleyerek, yaya ve bisikletlilere yönelik farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.