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Ankara Kitap Fuarı kapılarını ikinci kez açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Başkent okuyucusunun yoğun ilgisi üzerine senede iki kez yapılması kararlaştırılan Ankara Kitap Fuarı, 18-27 Ekim'de kitapseverleri ağırlayacak - Rusya'nın konuk ülke, İlya Boyasov'un konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu'nun ise onur yazarı olarak katılacağı fuarda yaklaşık 300 yayınevi stant açacak - Eylül Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır: - "Ahmet Ümit'ten Rasim Özdenören'e, Uğur Dündar'dan Abdurrahman Dilipak'a kadar herkes olacak. Bine yakın yazar, söyleşiler, imza günleri vesilesiyle okurlarıyla buluşacak" - "Ankara kitap seviyor ve kitap okuyor. Biz de Ankaralının kitaba, farklı yayınevlerine, yazarlara, konferanslara rahat ulaşabilmesini sağlamak açısından fuarı yılda iki kereye çıkardık"

EDA ÖZDENER - Ankara Kitap Fuarı, bu yıl ikinci kez kapılarını başkentli okuyuculara açacak. Fuara Rusya konuk ülke, İlya Boyasov konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu ise onur yazarı olarak katılacak.

ATO Congreisum'da Eylül Fuarcılık tarafından 18-27 Ekim'de düzenlenecek fuarda, yaklaşık 300 yayınevi stant açacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yılllık geçmişi bulunan Ankara Kitap Fuarı'nın her senenin başında bir kez daha başkentlilere kapılarını açtığını söyledi.

Okurlardan gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl ilk kez sonbaharda da fuar organize ettiklerini bildiren Çayır, "Ankara kitap seviyor ve kitap okuyor. Biz de Ankaralının kitaba, farklı yayınevlerine, yazarlara, konferanslara rahat ulaşabilmesini sağlamak açısından fuarı yılda iki kereye çıkardık." dedi.

Başkentlilerin kitaba ilgisinin yayınevlerinin cirolarına, satışlara ve imza günlerindeki yoğunluğa da yansıdığına işaret eden Çayır, özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısının 100 bine ulaştığını dile getirdi.

Açılışı 18 Ekim Cuma günü yapılacak fuara Rusya'nın konuk ülke, İlya Boyasov'un konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu'nun ise onur yazarı olarak katılacağını belirten Çayır, "Fuar gittikçe gelişiyor, genişliyor. Geçen sene yayınevi sayısı 250'yi aşkındı. Bu yıl 300'ün üzerinde. İmza gününe, söyleşilere katılacak binlerce yazarımız var. Ahmet Ümit'ten Rasim Özdenören'e, Uğur Dündar'dan Abdurrahman Dilipak'a kadar herkes olacak." diye konuştu.

- "Metrekareye düşen okuyucu sayısı en fazla olan fuar"

Remzi Çayır, Ankara Kitap Fuarı'nın, okuyucu ilgisi açısından Türkiye'de birinci olduğunu kaydederek, "Okullara afiş dağıtmaya gittiğimizde öğretmenlerin, öğrencilerin gözleri ışıldıyor. İlgi çok. Metrekareye düşen okuyucu sayısı en fazla olan kitap fuarı, Ankara Kitap Fuarı." ifadelerini kullandı.

Şubatta düzenlenen fuarı 500 binin üzerinde başkentlinin ziyaret ettiğini söyleyen Çayır, "Bu fuarda ziyaretçi sayısının 600 bini geçmesini bekliyoruz. İki kez yaptığımız için artık yılda 1 milyon ziyaretçiyi aşacağız. Bu da çok büyük bir rakam. Herkesin internetin başında zaman tükettiği, sanal medyanın hepimizi sarıp sarmaladığı bir dünyada yeniden kitaba dönüşün işareti gibi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

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