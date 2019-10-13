Ankara Kitap Fuarı kapılarını ikinci kez açacak

EDA ÖZDENER - Ankara Kitap Fuarı, bu yıl ikinci kez kapılarını başkentli okuyuculara açacak. Fuara Rusya konuk ülke, İlya Boyasov konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu ise onur yazarı olarak katılacak.

ATO Congreisum'da Eylül Fuarcılık tarafından 18-27 Ekim'de düzenlenecek fuarda, yaklaşık 300 yayınevi stant açacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yılllık geçmişi bulunan Ankara Kitap Fuarı'nın her senenin başında bir kez daha başkentlilere kapılarını açtığını söyledi.

Okurlardan gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl ilk kez sonbaharda da fuar organize ettiklerini bildiren Çayır, "Ankara kitap seviyor ve kitap okuyor. Biz de Ankaralının kitaba, farklı yayınevlerine, yazarlara, konferanslara rahat ulaşabilmesini sağlamak açısından fuarı yılda iki kereye çıkardık." dedi.

Başkentlilerin kitaba ilgisinin yayınevlerinin cirolarına, satışlara ve imza günlerindeki yoğunluğa da yansıdığına işaret eden Çayır, özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısının 100 bine ulaştığını dile getirdi.