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Ankara Kitap Fuarı Katılımcı Rekoruyla Kapandı

27.10.2019 22:57 | Son Güncelleme

Yarım milyonu aşan kitapseverin ilgi gösterdiği Ankara Kitap Fuarı ilk defa yıl içinde ikinci kez düzenlendi. Özellikle öğrencilerin katıldığı fuarda 300’e yakın yayınevi okurla buluştu

Ankara Kitap Fuarı Katılımcı Rekoruyla Kapandı

Yarım milyonu aşan kitapseverin ilgi gösterdiği Ankara Kitap Fuarı ilk defa yıl içinde ikinci kez düzenlendi. Özellikle öğrencilerin katıldığı fuarda 300’e yakın yayınevi okurla buluştu.

Bu yılın onur konuğu Beşir Ayvazoğlu konuk ülke ise Rusya Federasyonu oldu. Fuarda en çok dikkati çekenler ise bebek arabalarıyla gelen anne-babalardı.

Kitapseverler arasında yaşanan “basılı kitap mı, e-kitap mı?” tartışmasını VOA Türkçe öğrenciler ve velilere sordu. Veliler her iki yayını da tercih ediyor. Hem ücretsiz hem de PDF formatında hazır bilgiye kolayca ulaşılabilmesini avantaj olarak görüyorlar. Doğru olanın okumak olduğunu vurgulayan veliler ‘önemli olan gençlerin bir şekilde doğru bilgeye ulaşabilmesi’ dediler.

Fuara arkadaşlarıyla gelen kafe çalışanı Şule Acar e-kitaptan çok kitapları tercih ediyor. Şule Acar, internette yer alan bilgilerin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilinmediğine dikkat çekip kitapların daha güvenilir olduğunu söyledi. Acar ayrıca internetten sağlıklı bilgi almak için güvenilir sitelere girdiğini belirtti.

Öğrenci Gülendam Gürkan ise kolaylık açısından internetten yararlandığını ancak kitapların sayfalarını çevirmeyi ve sayfaların kokusunu daha çok sevdiğini söylüyor. E-kitapların kendine göre saçma olduğunu bunun yanında e-kitap okuyanlara ve paylaşımlara saygılı olduğunu söyleyen Gülendam Gürkan, e-kitapların kitapların gerçeklik hissini vermediğini düşünüyor.

Bir başka öğrenci Ezgi Cebeci de internetin kolay yol ve pratik olduğunu ancak kitabın zevkinin ayrı olduğunu belirterek kitaplarla olan ilişkisini azaltmamaya dikkat ettiğini söyledi.

Kitap fuarların vazgeçilmezi ve her zaman özel bir köşesi olan sahaflar da Ankara Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Ankaralılar eski dergilere, kitaplara, plaklara, pullara ve kartpostallara özel ilgi gösterdi. Sahaf Diyar Hiçyılmaz, gün geçtikçe azalan sahaf müşterisinin sahaf dükkanlarına gelmelerine sevindiklerini söylüyor. Kitaba ulaşmanın internet yoluyla çok kolaylaştığını vurgulayan Diyar Hiçyılmaz için sahaf tutkunlarının yeri fuarlardaki gibi ayrı.

İstanbul-Ankara çekişmesi kitap fuarlarına da yansıyor. Yetkililer bu yıl İstanbul yayıncılarının tek fuar standında iki ya da üç yayınevi olsa da Ankara’da bulunmalarının sevindirici olduğunu açıkladılar. Yayınevlerinin tek fuar standında birden fazla olmasının sebebinin ise fuar alanının kısıtlı olmasından kaynaklandığını belirttiler.

Yayınevi yöneticisi Bahar Gedik, Ankaralı okurun doğal olarak memur ve öğrenciler olduğunu dolayısıyla satışların daha çok akşama doğru ya da akşam saatlerinde olduğunu açıkladı. Bahar Gedik hareketli bir kent olan İstanbul’da fuarlar da haliyle hareketli geçiyor diyor. Okur profilinin Ankara’ya göre İstanbul’un çok çeşitli olmasını bir avantaj olarak gören Gedik, “Ankaralı okur sınırlı ama çok iyi ve bilinçli bir okur profiline sahip” dedi.

Ankara Kitap Fuarı artık yılda iki kez yapılacak.

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