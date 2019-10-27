Ankara Kitap Fuarı Katılımcı Rekoruyla Kapandı

Yarım milyonu aşan kitapseverin ilgi gösterdiği Ankara Kitap Fuarı ilk defa yıl içinde ikinci kez düzenlendi. Özellikle öğrencilerin katıldığı fuarda 300’e yakın yayınevi okurla buluştu.

Bu yılın onur konuğu Beşir Ayvazoğlu konuk ülke ise Rusya Federasyonu oldu. Fuarda en çok dikkati çekenler ise bebek arabalarıyla gelen anne-babalardı.

Kitapseverler arasında yaşanan “basılı kitap mı, e-kitap mı?” tartışmasını VOA Türkçe öğrenciler ve velilere sordu. Veliler her iki yayını da tercih ediyor. Hem ücretsiz hem de PDF formatında hazır bilgiye kolayca ulaşılabilmesini avantaj olarak görüyorlar. Doğru olanın okumak olduğunu vurgulayan veliler ‘önemli olan gençlerin bir şekilde doğru bilgeye ulaşabilmesi’ dediler.

Fuara arkadaşlarıyla gelen kafe çalışanı Şule Acar e-kitaptan çok kitapları tercih ediyor. Şule Acar, internette yer alan bilgilerin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilinmediğine dikkat çekip kitapların daha güvenilir olduğunu söyledi. Acar ayrıca internetten sağlıklı bilgi almak için güvenilir sitelere girdiğini belirtti.