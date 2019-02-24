Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Ankara'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Fuarı düzenleyen Remzi Çayır, vatandaşların fuara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bugün itibariyle 600 binli bir rakama ulaşmış bulunmaktayız. Belki de Türkiye rekoru bu" dedi.

Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Şubat'ta açılan, Ankara Kitap Fuarı bugüne sona eriyor. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuarda, 500'ün üzerinde yazar okuyucularıyla buluştu. 310 yayınevinin 350 stant açtığı fuar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlk günden itibaren fuara giden Ankaralılar, kongre merkezinde çok sayıda kitap satın aldı.

'ANKARA GERÇEKTEN KİTAP FUARINA AKTI'

Remzi Çayır, Ankara kitap fuarının 13 yıl sonra yeni bir döneme girdiğini söyleyerek, "Ankara gerçekten kitap fuarına aktı. Ankaralılar kitap fuarını sahiplendi ve çok sevdi. Bir çok insan kalabalık ve izdihamdan ötürü fuara giremediğini ifade edince Ankara'da ikinci kitap fuarını yapmak için karar aldık. Birincisini Ekim, ikincisini de Mart ayında olmak üzere yılda iki kere Ankara'da kitap fuarları yapılacak. Amacımız bütün insanlar kitapa doysun, yazarlarla, söyleşilerle, konferanslarla tanışmış olsun. 500'ün üzerinde yazar ve 700 konferans ve söyleşiyle Ankaralılar buluştu. Düne kadar 510 bin kişi ziyaret etti. Bugün itibariyle 600 binli bir rakama ulaşmış bulunmaktayız. Belki de Türkiye rekoru bu" dedi.