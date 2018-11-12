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Ankara Komedi Festivali 14 Kasım'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı ünlü güldürü sanatçılarını Ankaralılarla buluşturacak festival, 25 Kasım'a kadar sürecek

Türkiye'nin ilk komedi festivali olma özelliğine sahip "Ankara Uluslararası Komedi Festivali" 14 Kasım'da başlayacak.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) sponsorluğunda bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek festival, yerli ve yabancı ünlü güldürü sanatçılarını Ankaralılarla buluşturacak.

Çok alternatifli bir programa sahip festivalin sanat yönetmenliğini mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu üstlendi.

Tiyatrolar, tek kişilik gösteriler, atölyeler, müzikaller, çocuk etkinlikleri ve amatör komedyenlerin yer alacağı festivale, Haldun Dormen, Cem Davran, Sumru Yavrucuk, Gün Sunal ve Suzan Kardeş konuk sanatçı olarak katılacak.

Mahşer-i Cümbüş, Hatunlar Stand Up, 5 Kafadar gibi ünlü komedi gruplarının da yer alacağı festival, 25 Kasım'a kadar sürecek.

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Ankara Uluslararası Komedi Festivali ATİD Komedi Festivali

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