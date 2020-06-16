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  4. Ankara koronavirüs haritası yayınlandı! İşte Ankara'daki vaka değişimleri

Ankara koronavirüs haritası yayınlandı! İşte Ankara'daki vaka değişimleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.06.2020 09:57 | Son Güncelleme

Yeni normale geçişle birlikte koronavirüs vakalarında yaşanan artış herkesi endişelendirdi. Uzmanlar, vatandaşların koronavirüs önlemlerine sıkı sıkıya sarılması gerektiğini söylerken, bakanlar maske ve mesafe konusundaki uyarılarını sürdürmeye devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla koronavirüs rakamlarındaki artışın açıklanması ise vatandaşların kişisel önlemleri aksatmamaları gerektiğinin bir kanıtı olarak görülüyor.Peki Ankara'nın koronavirüs haritası ne diyor? İşte bu sorunun yanıtı.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması ile tüm illerdeki vaka yoğunlukları görülebiliyor. Dün ele alınan İstanbul koronavirüs haritasının ardından bu kez Ankara koronavirüs haritası incelendi. Peki mavi alanların düşük riskli bölgeyi, kırmızı alanların ise yüksek riskli alanları gösterdiği uygulamaya göre Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası ne diyor?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 825 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor” dedi.

AKYURT

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 825'e yükseldi.

ALTINDAĞ

ALTINDAĞ
Dün toplam 42 bin 32 test yapılırken, bin 592 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 179 bin 831 oldu.

AYAŞ

AYAŞ
Dünkü 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 152 bin 364'ye yükseldi.

BALA

BALA
Toplam entübe hasta sayısının 291, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 722 olduğu açıklandı.

BEYPAZARI

BEYPAZARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde” ifadelerine yer verdi.
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