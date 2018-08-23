Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki “hain” sözleri parti içinde tartışmaya neden oldu.
Dağ’ın sözlerinin ardından parti içinde de bir hareketlenmenin yaşandığı, Dağ’a yönelik tepkilerin yükselmeye başladığı belirtiliyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dağ’ın, sözlerini düzeltecek yeni bir açıklama yapması veya gereğinin yapılmasının dile getirildiği aktarılıyor. Bazı MYK üyelerinin, Dağ’ın açıklamasına ilişkin rahatsızlıklarını bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettikleri belirtiliyor.
Oluşan rahatsızlık üzerine bir yandan Erdoğan’ın Dağ ile görüştüğü, diğer yandan da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Dağ’ın sözleri ile ilgili “Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan, aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır” açıklamasını yaptığı belirtiliyor.
NE DEMİŞTİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 19 Ağustos’ta partisinin İzmir il başkanlığındaki bayramlaşma programında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin, “Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir” demişti
ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!
İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!
Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip
Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar
O ilçede nüfus 25 katına çıktı!
ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Okuyucu Yorumları 2 yorum