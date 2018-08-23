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Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şaşırtan bir çıkış yapmış ve Abdullah Gül için, 'Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir' açıklamasında bulunmuştu. Bu sözler sonrası AK Parti'de hareketlilik yaşandığı iddia edildi. Bazı MYK üyelerinin, Dağ’ın açıklamasına ilişkin rahatsızlıklarını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ilettikleri iddiası kulislerde dolaşıyor

Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki “hain” sözleri parti içinde tartışmaya neden oldu.

Dağ’ın sözlerinin ardından parti içinde de bir hareketlenmenin yaşandığı, Dağ’a yönelik tepkilerin yükselmeye başladığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dağ’ın, sözlerini düzeltecek yeni bir açıklama yapması veya gereğinin yapılmasının dile getirildiği aktarılıyor. Bazı MYK üyelerinin, Dağ’ın açıklamasına ilişkin rahatsızlıklarını bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettikleri belirtiliyor.

Oluşan rahatsızlık üzerine bir yandan Erdoğan’ın Dağ ile görüştüğü, diğer yandan da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Dağ’ın sözleri ile ilgili “Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan, aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır” açıklamasını yaptığı belirtiliyor.

NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 19 Ağustos’ta partisinin İzmir il başkanlığındaki bayramlaşma programında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin, “Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir” demişti

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Anahtar Kelimeler:
ak parti hamza dağ Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye nerden nereye geldi 4 yılda özetliyeyim..!! 2014 tam 4 yıl evvel...abdullah gül makamı Tayyibe teslim ederken dolar 1.8 idi...şimdi 6 tl...son 4 yılda rahip mi vardı...alın size herşeyi en iyi bilen kudret sahibi tek adamınız...alın size gerçek demokrasi..
bu sayın milletvekilinde bir şeyler var gibi. araştırılması lazım, diye düşünüyorum. bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapmış, akpartinin kurucuları arasında yer almış mühüm bir insanı suçlamak, bence suçluluk psikolojisidir. hiç, adı sanı duyulmamış bir sayın milletvekilinin yılların Abdullah Gül ünü suçlaması araştırılmalı bence. bu sayın milletvekilinin geçmişi araştırılmalı, diye düşünüyorum oy vermiş bir vatandaş olarak.
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