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Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Abdullah Gül ile görüştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 23:07 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 3 hafta önce Abdullah Gül ile görüştüğünü duyurdu.

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Abdullah Gül ile görüştü!

Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül arasında yaklaşık 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu.

Selvi, canlı yayında görüşmenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Aslında sadece bir görüşme değil, Sayın Kılıçdaroğlu ile kasım ayında yaptığı görüşme var Sayın Abdullah Gül'ün. Daha önce de Ekim ayında Temal Karamollaoğlu ile yapılan bir görüşme var Abdullah Gül ile. Ben onu hem Abdullah Gül kanadına, hem de Karamollaoğlu'nun bizzat kendisin sormuştum. Burada paylaşabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu 'güncel siyasete girmedik, dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk, ancak güncel siyasete girmedik' diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var.

"KARAMOLLAOĞLU'NUN TALEBİYLE..."

Sayın Temel Karamollaoğlu ile olan görüşme ise Ekim ayında gerçekleşiyor. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşiyor, kendisi onu söyledi. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuştuk, ufuk turu yaptık. Görüşmede biz iki kişiydik, Sayın Gül'ün yanında da birisi vardı. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik, gerek olursa da yeniden bir görüşme yapabiliriz, Abdullah Bey bizim eski dava arkadaşımız..."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül abdulkadir selvi Kemal Kılıçdaroğlu

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