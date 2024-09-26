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Ankara kulislerinde siyasi yasak iddiası konuşulurken adaylık anketi! Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?

26.09.2024 15:59
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Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak geleceğine yönelik iddialar gündemdeki sıcaklığını korurken Mansur Yavaş da bugün bir açıklama yaparak, tartışmaların içinde olmaktan mutlu olmadığını dile getirdi. Optimar araştırma şirketi, 26 ilde yaptığı araştırmanın sonucunu yayınladı. Ankete katılanlara 'Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusu soruldu.

Ankara kulislerinde siyasi yasak iddiası konuşulurken adaylık anketi! Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu?

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının çok yüksek ihtimalle Ekrem İmamoğlu olması bekleniyor. Mayıs 2023'teki seçimlerde de adaylık tartışması uzun süre devam etmiş Kemal Kılıçdaroğlu ikna edilemeyince Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkıp aday olmuştu.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmuştu. Seçimdeki mağlubiyetin hemen ardından çalışmalara başlayan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketini başlatmış ve önce İstanbul İl Başkanlığı sonra da kurultayda CHP'nin yapısının değişmesinde büyük rol oynamıştı.

MANSUR YAVAŞ MI EKREM İMAMOĞLU MU?

Optimar Araştırma, Türkiye genelini temsilen 26 şehirde bir anket yaptı. Bu ankette katılımcılara 'Sizce muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' sorusu soruldu.

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Optimar Araştırma sahibi Hilmi Daşdemir'in aktardığına göre ankete katılanların %32.7'si Mansur Yavaş'ın aday olmasını istiyor.

Katılımcıların %22.2'si Ekrem İmamoğlu yanıtını verirken üçüncü sırada da %11.3 ile Özgür Özel yer aldı.

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KILIÇDAROĞLU SÜRPRİZİ

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala %5.6 oranla dördüncü sırada yer alması ise oldukça şaşırtıcı olarak nitelendirildi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, %5.4 ile dördüncü sırada yer alırken İYİ Parti genel başkanlığı koltuğunu Meral Akşener'den devralan Müsavat Dervişoğlu, %4.7 ile altıncı sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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