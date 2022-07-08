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Ankara Kurban Bayramı namazı saati 2022! Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanetin açıkladığı bayram namazı saat bilgisi!

08.07.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara bayram namazı saat bilgisi Diyanet tarafından açıklandı. Kurban Bayramı yaklaşırken, bayramın birinci günü namaz kılacak olan vatandaşlar da namaz saatlerini merak ediyor. Birçok kişi internette bayram namazı saatlerini araştırmalarını sürdürüyor. Peki Ankara’da Kurban Bayramı öncesinde kılınacak olan namaz saat kaçta? 2022 Diyanet’e göre Ankara Kurban Bayramı namazı saat bilgisi!

Ankara Kurban Bayramı namazı saati 2022! Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanetin açıkladığı bayram namazı saat bilgisi!

Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?” sorusu, Kurban Bayramı öncesinde gündem olan konular arasında yer aldı. Haliyle birçok vatandaş da Ankara Kurban Bayramı namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının paylaşımıyla beraber 9 Temmuz Cumartesi sabahı kılınacak olan namazın her il için saati de paylaşıldı. İşte Diyanet Ankara bayram namazı saati 2022!

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı. 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, Ankara'da saat 06.03'te kılınmaya başlayacak.

Bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Ankara'da saat 06.03'te kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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