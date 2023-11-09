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'Ankara Kuşu' Oktay Yaşar hakim karşısına çıktı! 'Bunlar bana yönelik bir kumpastır'

09.11.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılanan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar hakim karşısına çıktı. Terör örgütü ile irtibatının olmadığını ve göz temasında bile bulunmadığını belirten Yaşar, "Bunlar bana yönelik bir kumpastır" dedi.

'Ankara Kuşu' Oktay Yaşar hakim karşısına çıktı! 'Bunlar bana yönelik bir kumpastır'

Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, mayıs ayında polis ekiplerince yakalanıp, mahkemece tutuklandıktan sonra 2 ay önce serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 3'er yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"BUNLAR BANA YÖNELİK BİR KUMPASTIR"

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın yargılanmasına başlandı. Oktay Yaşar, terör örgütü ile irtibatının olmadığını ve göz temasında bile bulunmadığını belirterek, "Bunlar bana yönelik bir kumpastır" dedi. Veli Koçak ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İNCE'NİN DAVAYA KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık savunmalarının ardından avukat beyanları ile devam eden duruşmada, Muharrem İnce'nin avukatı davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Muharrem İnce'nin sanıkların üzerine atılı suçtan doğrudan zarar görme ihtimali olmadığı gerekçesiyle, müşteki vekilinin davaya katılma talebini reddetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 22 Şubat 2024'e ertelendi.

Kaynak: DHA

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