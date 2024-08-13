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  4. Ankara Meclis Üyesi Osman Aydoğdu'dan tepki: Sürekli insan içine çıkamazsınız diyorsunuz bu yaptığınız ihalelerden sonra kimin insan içine çıkamayacağı aşikar

Ankara Meclis Üyesi Osman Aydoğdu'dan tepki: Sürekli insan içine çıkamazsınız diyorsunuz bu yaptığınız ihalelerden sonra kimin insan içine çıkamayacağı aşikar

13.08.2024 17:18
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. CHP'li grubun AK Parti'ye göndermelerinin ardından söz alan belediye meclis üyesi Osman Aydoğdu, CHP grubuna sert sözlerle yüklenirken 'Davamızdan hiç sapmadık siz merak etmeyin biz sabah akşam sokaktayız' ifadelerini kullandı.

Ankara Meclis Üyesi Osman Aydoğdu'dan tepki: Sürekli insan içine çıkamazsınız diyorsunuz bu yaptığınız ihalelerden sonra kimin insan içine çıkamayacağı aşikar

CHP grup başkanının AK Parti grubunu hedef aldığını ifade eden Osman Aydoğdu: 'Sayın meclis başkanı durmadan AK Parti grubunu hedef alıyor. Kendisi sürekli bu konular girersek insan içine çıkamazsınız diyor. Bu yaptığınız ihalelerden sonra asıl kimin insan içine çıkamayacağı da aşikardır.' dedi.

OSMAN AYDOĞDU: BİZİM YOLUMUZ TAYYİP ERDOĞAN'IN YOLUDUR

'Biz Allah'a çok şükür her sabah akşam sokaktayız. Davamızdan hiç sapmadık. Bizim yolumuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yoludur. Ne zaman görüşümüzü dile getirsek halk sizi cezalandırdı diyorsunuz. Halkın size oy vermesi bizim için bir ceza ise sizin cezanız çok daha büyük çünkü halk sizi 22 yıldır cezalandırıyor, iktidara getirmiyor!

Sayın meclis başkanı durmadan AK Parti grubunu hedef alıyor. Kendisi sürekli bu konular girersek insan içine çıkamazsınız diyor. Eski meclis üyeleriyle ilgili suçlamaları yeni meclis üyeleriyle ilişkilendiriyor. Bu yaptığınız ihalelerden sonra asıl kimin insan içine çıkamayacağı da aşikardır. Başkana soruyorum, yolsuzluk yaptığını iddia ettiğiniz yeni meclis üyeleri kimler? Bunları açıklayın biz de bilelim. Kimseyi zan altında bırakmayın!'

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ak parti
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