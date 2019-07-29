Ankara Medipol Üniversitesi'nden açıklama

İSTANBUL (AA) - Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Ankara Tren Garı binasının üniversiteye hibe edildiği yönündeki iddialara ilişkin, "Üniversitemiz, bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani hibe, verilme gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, yaptığı yazılı açıklamada, dün bazı basın-yayın organlarında ve haber sitelerinde tarihi Ankara Tren Garı binasının üniversitelerine verildiğine dair bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığının görüldüğünü, bu haberlerin kasten ya da bilgisizlikten kaynaklı yanlışların tashih edilmesi zarureti doğurduğunu belirtti.

Haberlerin bazılarında bahse konu binanın, tarihi Ankara Tren Garı ana binasıymış gibi algılanmasına neden olacak fotoğrafların kullanıldığını aktaran Şengil, "Oysa konunun bina ile ilgisi yoktur. Tarihi Ankara Tren Garı ana binası TCDD’nin mülkiyetindedir ve TCDD tarafından kullanılmaya devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.