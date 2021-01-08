Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2005'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildiği bildirildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 27 örgüt mensubu hakkında 10 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

