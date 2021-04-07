Ankara merkezli 22 ilde FETÖ’den 51 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 eski mülki idare amiri ile 14 ‘mahrem imam’ hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit ve operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlenen, ayrıca bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan, tamamının daha önceden görevden ilişiği kesilmiş olup bir kısmı hakkında da soruşturma/kovuşturma yürütülmekle birlikte haklarında yeni deliller elde edilmiş olan 37 eski mülki idare amiri ile 14 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

