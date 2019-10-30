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Ankara merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

  ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1'i aktif 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 34'ü, 24 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1'i aktif 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 34'ü, 24 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1'i aktif görevde, 54'ü ise ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ANKARA,(DHA)

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