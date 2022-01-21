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Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

21.01.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Örgütün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 28 kentteki operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden/askeri öğrencilerden oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif astsubay, 27'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'si müstafi astsubay ve 47'si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
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